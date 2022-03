Akit érdekel mi a különbség a modern és a szocreál között, egyáltalán mi is az a szocreál és a városban hol találhatók ilyen jellegű épületek, az tartson velünk egy sétára, barangoljuk be az utcákat, tereket, nézzünk szét alaposan. A szocreál a mindennapjaink része, úgy, hogy közben sokan nem is tudnak róla. Fedezzük fel együtt a várost, annak értékeit, ismerjük meg korai történetét!

Indulás: 2022. március 18-án, 15 órakor a múzeum elől.