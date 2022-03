Kulcs - Az énekes, előadóművész, újságíró, spirituális tanító telt ház előtt tartott vasárnap délután előadást. Soma (Spitzer Gyöngyi) közvetlen stílusával elvarázsolta a közönségét. A jazzkonzervatóriumot, később pszichológiai tanulmányokat végző előadóművész közel két órán keresztül tartotta szóval a közönséget, majd fotózásra és dedikálásra is volt lehetőség.

Soma Mamagésa előadásában kifejtette, hogy az X generáció egy új típusú nemzedék, amelynek kialakulásában a technológia száguldó fejlődése játszott rendkívül fontos szerepet.

Ha az 1900-as évek utáni időszakot felosztjuk, akkor ez a generáció a harmadik a sorban. Az X generáció tagjainak jellemzően 1960 és 1979 között születetteket tartják, így életkoruk alapján körülbelül a kései Y generáció, valamint a Z generáció tagjainak szülei. Mint Soma fogalmazott az X generáció tagjai az új korszak első fecskéi. Ez a hit generációja, a tagjainak különleges utat kell bejárniuk és a patriarchális időszakot összekötik az új időszakkal.

Soma kiemelte, hogy a nők mára a férfiak mellé helyezték magukat, de ezzel együtt a férfiak meggyengültek. Tehát jelenleg a férfi a gyengébbik nem, ezért nem is élnek sokáig. Együttérez a férfiakkal, hiszen megneveli az egót, ha hirtelen kihúzzák a szőnyeget az ember lába alól. De a legfontosabb feladatunk, hangsúlyozta Soma Mamagésa, hogy azon dolgozzunk, hogy megmaradjon az egyensúly. Nem véletlen, hogy a hagyományos kínai orvoslás szerint az emberi test és szellem mechanikus szerkezet, amelynek működését a szükséges és meghatározott biokémiai és lelki folyamatok egészséges egyensúlya garantálja a qi-energiák áramlásán keresztül. Ha a harmonikus működésben zavar keletkezik, az egyensúly felborul, és betegség jelentkezik testi és lelki szinten egyaránt.

Az előadó szerint tehát fontos, hogy tudjunk örülni mindannak az ajándéknak, amelyet a teremtőtől kaptunk. Ki kell teljesedni azokban a szerepekben, amelyek a nő öröme, szeretete, tisztelete és saját életének a napi szintű megélése. Mert ez a földünk gyógyításának a záloga is és az egyensúly alapja is. Ez pedig már most elkezdte kitermelni az új nőt, az új férfit és az új embert – szögezte le Soma Mamagésa.