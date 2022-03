Az adománygyűjtő koncert elején bejátszották azt az interjút, amelyet Balázs Eszter, a Sándor Frigyes Zeneiskola kommunikációs munkatársa készített az ukrán–magyar határ mellett fekvő Tiszabecs nagyközség polgármesterével, Lőrincz Gusztávval.

A település vezetője elmondta, a háború kitörése óta folyamatosan érkeznek Tiszabecsre a menekültek, naponta átlagban négyezer fő. Sok édesanya érkezik kisgyermekekkel. Számukra melegedőket alakítottak és megszervezték szállásukat, étkezésüket, orvosi ellátásukat.

„Magyarország ebben a nehéz helyzetben összefogott. Tiszabecsre is sok adomány érkezett. A menekültek ellátásában nagy szerepet játszik a baptista és református egyház segélyszervezete is. A hozzánk érkezőktől megkérdezzük, hogy mik a hosszabb távú terveik, a továbbutazásban is próbálunk segíteni. Köszönjük a Sándor Frigyes Zeneiskola tanárainak és növendékeinek, hogy gondoltak ránk, az adományt menekültek további megsegítésére, támogatására fordítjuk majd.” – fogalmazott az 1600 fős lakosú Tiszabecs vezetője, Lőrincz Gusztáv a háború 22. napján.

Pletser Krisztián produkciójának is tapsolhatott a közönség

A zeneiskola kiváló koncertjén fellépet a Quintia együttes, Csuti Katica, Matolcsi Katalin, Sztruhár Szabolcs, Róka Lilla, Taginceva Tamila, Kupsza Noémi, Antal-Gévay Gabriella, Subecz Kornélia, Bartalos Ádám, Pletser Krisztián, Tágincevá Irén, Antal Anna, Schinogl Péter, Gál Benedek Marcell, Kaszás Éva, Dőr Gabriella, Váriné Pásztor Magdolna, Siklósi-Pók Gabriella, Tótin István, Kovács Dániel, Juhos Melinda, Tósaki Kinga.

Balázs Eszter lapunknak elmondta: az adományokból eddig 487 ezer forint gyűlt össze. Jövő héten visszük el személyesen Tiszabecsre az összeget, ami addig még gyarapodhat, ha valaki szeretne adományozni, a zeneiskolában ezt megteheti.