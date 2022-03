– A kötete Éjszaka a konyhában veled akartam beszélgetni munkanéven fut. Nem éppen szokványos cím, mi inspirálta a névadást?

– Alapvetően mindig rövid és frappáns címekben gondolkoztam, szerettem volna egy olyan mondatot, ami hosszú és már majdnem nagyon ­rossz, de pont annyira érdekes, hogy még jó legyen. Valójában először ez egy stiláris kérdés volt, mint az, hogy pontosan mi maga a mondat. Több hosszú, egészen furcsa verscím van a kötetben, és ez abszolút koncepció volt, hogy legyenek ilyen, minél kevésbé címszerű címek.



– Egyértelmű, hogy a karanténra, Covid-időszakra vonatkoznak a versek. Hogyan élte meg ezeket a történéseket?

– Belőlem is nagyon sokat kivett, mint a legtöbbekből, és nyilván nekem is voltak nagyon jó pillanataim annak ellenére, hogy ez az egész szörnyű volt. Valójában az az össz­benyomásom, hogy ez egy nagyon furcsa tapasztalat volt, igyekeztem dolgozni, írtam ezeket a verseket, fordítottam angolból egy regényt, sokat olvastam, rengeteget bicikliztem, nagyjából a holdig eltekertem és vissza. Ebben mindannyian közösen voltunk, ez egy nagyon furcsa közös tapasztalat volt, amit mindenki egyénileg kellett, hogy megéljen.



– Hogyan viszonyul ehhez a kötethez? Kedveli?

– Mindegyik kötetemmel más a viszonyom, mindegyik mást jelent. Sokat foglalkoztam mással, dolgozok, egyetemre járok, kicsit kevesebbet foglalkoztam ezekkel a versekkel, és amikor bele kellett olvasnom egy interjú miatt, akkor megállapítottam, hogy ez jól sikerült, már több hónapja megjelent, és még nem tartom cikinek.



– Van kedvenc verse belőle?

– Mindig másik, például én az „Ön mekkora kővel tudna azonosulni” címűt nagyon szeretem, ami nem túl reprezentatív a kötet egészére nézve, pont másmilyen versek vannak benne.



– Ezen az eseményen édesapjával beszélget, volt már olyan, hogy ő volt a beszélgetőpartnere?

– Édesapám Dunaföldváron él, és a testvéreim egy része is itt nőtt fel. Mire ők ideköltöztek, én már pont nem laktam otthon, akkor már Pápára jártam iskolába, és ezért nincs olyan személyes történetem a várossal kapcsolatban, mert azért itt felnőni egészen más. Régóta Budapesten lakom, a munka és az egyetem oda kötnek, ezért mindig nagyon jó érzés hazajönni Dunaföldvárra. Ilyen közös beszélgetés volt már pár éve a Marcipán Cukrászdában, ami szintén Irodalmi Kávéház címen futott. Az, hogy apukám jó lelkész és igehirdető volt, nem a fő szempont volt, hanem hogy egy olvasott, érzékeny személyről beszélünk. Nem arról van szó, hogy családi sztorizásokban kell, hogy kimerüljön egy ilyen beszélgetés, hanem tényleg köze van az irodalomhoz. Abból a szempontból valóban nagyon jó, hogy ő egy kívülálló, nem egy irodalmi szakember, nem újságíró, hanem aki mégiscsak kívülről látja ezt valamennyire. Szerintem ez így egy ideális kombináció, és izgalmas, hogy közben ő az apukám.

– Nagyszerű látni, hogy kezdésre a könyvtár olvasóterme megtelt, hogy ennyien érdeklődnek az irodalom, a költészet iránt. Hogyan látja, milyen manapság a versfogyasztás helyzete?

– Az biztos, hogy a közösségi médiának van egy része, ami abszolút imádja a verseket, van ennek az egésznek egy kultusza, közege, nyilván kisebb részben szakmai, nagyobb részben lelkesedésből. Addig jó, amíg a kamaszok verset írnak, mert ha abbahagyják, akkor vége a világnak. Megjelennek a versek a közösségi médiában, ezért ennek hatalmas az elérése. Az nagyon változó, hogy a szakma által működtetett könyvkiadás mennyire jut el ténylegesen ezekhez az olvasókhoz, szerencsére ez elég gyakran megtörténik. Vannak olyan szerzők, akiket kizárólag az irodalom olvas, és lehet tudni, hogy akármennyire jó, nem lesz ötvennél több olvasója, de ettől még nagyon fontos költőkről van szó. Most, hogy az irodalmi folyóiratok egy része is és a könyvkiadók egy része is egyre aktívabb a közösségi médiában, egyre inkább megtalálja a helyét ebben, most már vannak olyan szerzők, akik minimum tisztességesen fogynak és egyre közismertebbek. Ennek az egész rendszernek megvannak a szintjei, és az se mindegy, hogy ki hova szeretne bekerülni, illetve ki hova tud bejutni. Én például tévébe sohasem mentem, hiába hívtak már több helyre is. Szerették volna, ha főzős műsorban szerepelek, ezt visszautasítottam, mert meg kell tudni válogatni, hogy mit akarsz, és mit vállalsz el. Ez azt is jelenti, hogy egyik embernek ötven fogy a könyvéből, másiknak háromszáz, harmadiknak háromezer. Szerintem ez nem annyira veszett fejsze nyele, mint elsőre gondolnánk, van nyitottság a költészet felé még a mai világban is.



– Mivel foglalkozik mostanában?

– Most japanológia mesterszakra járok, ha minden jól megy, hamarosan az első évet fogom befejezni. Közben lefordítottuk Tóth Réka Ágnessel Lana Del Rey verseskötetét, ami remélhetőleg hamarosan megjelenik. Szeretném minél hamarabb befejezni az egyetemet, közben fordítani és verseket írni. Egyelőre a kisebb feladatokat elvállalom, dolgozom, és közben próbálok nem rossz diák lenni.