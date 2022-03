Lee Child, Andrew Child: Inkább a halál

A könyörtelen sivatagi nap alatt... Egy reggel Jack Reacher épp nyugat felé gyalogol egy kihalt autóúton, amikor egy különös jelenet tárul a szeme elé. Egy régi katonai dzsip ütközött egy fának. Az egyetlen fának, amerre a szem ellát. A kormánykerékre dőlve egy nő fekszik... semmi sem az, aminek látszik. Kisvártatva kiderül, hogy a nő az ikertestvérét keresi, akit feltételezhetően veszélyes emberek hálóztak be. A vezetőjük a rejtélyes Dendoncker, akinek komoly befolyása van a közeli, határ menti kisvárosban. A férfi a háttérbe húzódva irányítja a szervezetet, és a leghűségesebb emberein kívül senki sem tudja, hogy néz ki, és miként lehet megtalálni. Reacher azonban igen nagy gyakorlattal rendelkezik abban, hogy megtalálja azokat, akik ezt a legkevésbé sem szeretnék... Okos stílus, érzékletes akciójelenetek és drámai fordulatok jellemzik ezt a hibátlan művet – írja a Pub­lishers Weekly.

Egy régi katonai dzsip ütközött egy fának. Az egyetlen fának, amerre a szem ellát Fotó: Bajusz György/Dunaújvárosi Hírlap

A szerzőről: Lee Child eredetileg Jim Grant Coventry, 1954-ben született. Angol író, aki jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban él feleségével. Első regénye az angolul megjelent Killing Floor, magyarul Elvarázsolt dollárok, megnyerte az Anthony Award Legjobb első regény díját. Lee Child minden regénye egy egykori amerikai katonai rendész, Jack Reacher kalandjait követi, aki szerte az Egyesült Államokban vándorol. Grant a Granada Television-nál, Manchesterben látott munkához mint gyártásvezető. Több tv-sorozat elkészítésében is részt vett, a csatornán leadott munkáinak hossza meghaladja a 40 000 órát. A Granadánál maradt egészen 1995-ig, ahol az utolsó két évben már a szakszervezetben is töltött be pozíciót. A cég átszervezése után bocsátották el, amikor is elhatározta, hogy regényeket fog írni, mondván a regény „a szórakoztatás valódi formája”. Első regénye 1997-ben jelent meg Killing Floor címmel, Grant pedig 1998 nyarán költözött az Egyesült Államokba.

(Forrás: bookline.hu)