Shana Abé: A második Mrs. Astor

Jennifer Chiaverini és Marie Benedict rajongói imádni fogják a lebilincselő regényt, amely John Jacob Astor és Madeleine Force, a korszak leghíresebb szerelmespárja megismerkedésének botrányos történetét és a Titanic katasztrófájába torkolló nászútját tárja elénk. A részletgazdag, lendületes történelmi regény jóval azután is foglalkoztatni fogja az olvasó fantáziáját, hogy becsukta a kötetet.

Madeleine Talmage Force mindössze tizenhét éves, amikor felhívja magára ­John Jacob „Jack” Astor figyelmét. Madeleine szép és intelligens lány, aki tagadhatatlanul a társaság felsőbb rétegéhez tartozik, ám a származás terén egy napon sem lehet említeni az Astor családdal. Jack anyja az a bizonyos Mrs. Astor volt, aki az amerikai „arisztokrácia” egyik legjelentősebb szereplőjének, és a New York-i társaság legfélelmetesebb hölgyének számított. Jack jóképű és igen tevékeny – a spanyol–amerikai háború hőse, feltaláló, tehetséges üzletember. Madeleine-t nem tántorítja el sem a köztük levő huszonkilenc év korkülönbség, sem az, hogy Jack nemrégiben botrányos körülmények között bontotta fel a házasságát: beleszeret a férfiba... és ezzel a sajtó kedvenc célpontjává válik.

Egyiptomban töltött, hosszúra nyúló mézesheteik során az újdonsült házasok végre békére lelnek, mert nem zaklatják őket sem újságírók, sem fotósok. Madeleine most először érzi, hogy teljes életet él, emellett boldogan tapasztalja, hogy gyermeket vár. A házaspár azt tervezi, hogy 1912 tavaszán egy fényűző, új óceánjárón hazatér Amerikába. A hajó neve Titanic volt...

„A megindító, magával ragadó, keserédes szerelmi történet megörvendezteti a történelmi regények rajongóit, és lenyűgözi mindazokat, akiket rabul ejt a Titanic története.” – írja Hazel Gaynor, a New York Times bestsellere, a When We Were Young and Brave sikeres szerzője. „Megnyerő regény, szívfájdító gondossággal írt, eleven részletekkel ábrázolt történet. A második Mrs. Astorban megvan mindaz, ami egy történelmi regényt megragadóvá és ellenállhatatlanná tesz.” – írja Patti Callahan, a New York Times bestsellere, a Surviving Savannah és a Becoming Mrs. Lewis írója.

