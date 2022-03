Dunaújváros - Gyermekként hegedülni tanult. A könnyű­zenére áttérve basszusgitározni kezdett, amihez eleinte nem sok kedve volt. A basszusgitárban rejlő lehetőségeket a Syrius legendájának, Orszáczky Jackie játékát hallva ismerte fel, és ezután hangszeres tudását a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola dzsessz­tanszakán fejlesztette. Még nem volt 19 éves, amikor Berki Tamás meghívta az Inter­brass együttesbe, ahol egy nyarat játszott. 1975 szeptemberében a Török Ádám fémjelezte Miniben találta magát, és a mai napig úgy véli, az ott töltött négy év volt életének legfelhőtlenebb korszaka. 1979-ben alapítóként lépett a supergroupnak is nevezett Dinamit együttesbe, ahol három évet játszott. 1982-ben indult a bikinis időszaka, akkor a Bikinit még Nagy Feró irányította. Fokozatosan vált együttesének zenei főszereplőjévé. A Bikinit egyszer feloszlatta, majd négy év után újraalapította. 2022 óta az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület elnöke.



– Hegedűsként kezdte, majd szólógitáros akart lenni, végül a basszusgitárnál kötött ki. Mi volt az oka e kalandozásnak?

– A csillagok nem úgy álltak, ahogy kellett volna. A bátyám (Németh Gábor dobos egykoron – a többi között – a Skorpió, a Dinamit, a Bikini, a P. Mobil tagja – a szerk.) iskolai zenekarába kerültem, a szólógitáros egy gazdag családból származó gyerek volt, neki már volt felszerelése, gitár, erősítő stb. Így nem volt kérdés, ki lesz a szólógitáros. Vettem egy szakadt basszusgitárt, és elkezdtem rajta játszani, de sok kedvem nem volt hozzá.

– Mikor változott meg a helyzet, hiszen azóta elválaszthatatlan a basszusgitártól…

– Amikor meghallottam a Syriust és Orszáczky Jackyt. Lenyűgöztek, és eldöntöttem, olyan szinten fogok basszusgitározni, mint Orszáczky. Ekkor jelentkeztem a dzsessztanszakra a konzervatóriumba. A később világhírűvé vált zongoristával, Pleszkán Frigyessel tanultam együtt. Minden szombaton 14 és 18 óra között közösen játszottunk zenekari gyakorlaton a konzi 214-es termében. Imádtuk, nagyon jó tanulólecke volt.

– Többször is nyilatkozta, hogy a Miniben eltöltött négy éve volt élete leggondtalanabb időszaka. Mit ért ezalatt?

– A Miniben csak a zenére kellett koncentrálni, Török Ádám mindent elintézett. Amikor csak a zenével kell foglalkozni, akkor sokat lehet fejlődni szakmailag. Azt csak érdekességként jegyzem meg, hogy a Budai Ifjúsági Parkban minden kedden a P. Mobillal adtunk közös koncertet, nagyon jó bulik voltak.

– Ha már a P. Mobil szóba került, nem kerülhetjük ki a dinamitos időszakot. Akkor sokan állították, hogy állami nyomásra alakult meg a zenekar, és azzal, hogy a P. Mobilból elhozták Vikidál Gyulát a P. Mobilt akarták tönkre tenni…

– Ez nem igaz. Sohasem voltunk állami zenekar, nem kaptunk semmilyen támogatást az államtól. Hárman, a bátyám, Szűcs Antal Gábor, Papp Gyula különböző okok miatt eljöttek a Skorpióból, Vikidál is távozni akart a P. Mobilból. A Dinamittal az volt a baj, nem volt átütő, nem volt koncepció. Amikor öt ember írja a szövegeket, akkor szétcsúszik az egész, velünk is ez volt a gond. Sikeresek voltunk, de hiányzott a már említett koncepció.

Nagy Feró távozása után tudatosan változtatták meg a Bikini zenéjét

– Mi a véleménye a bátyja, Németh Gábor dobos által újjáalakult Dinamitról?

– Ez egy hobbizenekar, látszik, érződik rajtuk, a dalaikon az, hogy nem a pénzért csinálják, hanem örülnek annak, hogy együtt zenélnek.

– A Bikini zenekar vezetője. Ez a banda is körülbelül olyan utat járt be, mint ön a hegedűtől a basszusgitárig. Ugyanis a Nagy Feró-féle ős-Bikininek nevezett zenekar semmilyen szempontból nem hasonlít a mostanihoz. Tudatos volt a gyökerektől való eltávolodás?

– Abszolút. Nem lehetett Nagy Ferót, az ő szövegeit D. Nagy Lajos szájába adni, mert két teljesen más egyéniségről, karakterről beszélünk. Emiatt váltottunk, és jól tettük, mert most, ha valaki a rádióban meghall egy Bikini-dalt, az első hangok után tudja, ez a Bikini.

– Városi legenda, vagy igaz, hogy 1992-ben egyik percről a másikra feloszlatta a Bikinit azzal, hogy ki vagytok rúgva!

– Ez igaz. Debrecenben egy koncert előtt a Cívis rádióban jelentettem be, hogy a Bikini befejezte. A többiek megkérdezték tőlem: „Normális vagy? Miért mondtad ezt?” Én csak annyit válaszoltam viccesen, ki vagytok rúgva. De kellett az a négy év szünet, ami volt, az akkumulátorok nagyon le voltak merülve.

– Mivel töltötte ezt a négy évet, hiszen azért valamiből meg is kell élni?

– Volt egy stúdióm, ott dolgoztam, rengeteg zenekar készített nálam felvételt. Nagyon hasznos volt az az időszak, feltöltődtem, ha nincs az a négyéves szünet, talán ma nincs is Bikini.

– Nem szeretek az emberek magánéletében vájkálni, de önnel kapcsolatban talán megkerülhetetlen, hogy a lányát szinte egyedül nevelte föl. Egy rock­zenész esetében ez nem egyszerű dolog…

– Nem is volt az, nem volt könnyű gyerekkora a lányomnak, de túlélte. Csak egy apró történetet mesélek el ezzel kapcsolatban. Volt egy balatoni nyári turnénk a zenekarral, és ő velünk volt. Egyik reggel a szálloda éttermében reggeliztünk a zenekarból ketten le akartak ülni az asztalunkhoz, de integettem nekik, hogy ne gyertek, persze ők csak nevettek, ettek, nem vettek komolyan. Egyszerűen nem akartam, hogy a lányom hozzászokjon – hogy is fogalmazzak – az egymás közt használt szófordulatokhoz.

– Az idén önt választották meg az Artisjus elnökének, hogyan látja a hivatal helyzetét, és rendezett már a zenészeket illető jogdíjak helyzete?

– A legnagyobb gond az, hogy senki sem szeret jogdíjat fizetni azért, ha egy zenekar egy koncerten valakinek, „a szerzőnek” a dalait lejátssza. Például, amikor egy vendéglátóipari egységben a háttérben egy zenéket sugárzó rádió szól, akkor a jogdíjat adónak tartják, miközben egy szellemi termékért fizetnek. Az állam határozza meg a tarifákat, nem pedig az Artisjus. A jogdíj Magyarországon 1907 óta a zeneszerzőnek jár. Az Artisjusnak az a feladata, hogy beszedje az elhangzások után járó összegeket, és felossza azt a jogosultak között. A legfontosabb feladat természetesen a dal menedzselése, mert ha a dal sok helyen rendszeresen szól, akkor tud csak bevételt generálni. Tudomásul kell venni, hogy a zeneszerzőnek a dalkészítés a munkája, és azt ugyanúgy meg kell fizetni, mint más embernek a másfajta munkáját.

– A Bikinivel is közszereplő, de másképp is vállalja a nyilvánosságot, a Hír TV Civil Kör című műsorában többször politikai kérdésekben is véleményt formál. Szükséges az, hogy egy zenész nyilvánosan politizáljon?

– Nem vállalok semmilyen szerepet pártrendezvényeken, de hogy egy színvonalas televíziós műsorban, nagy tudású emberek társaságban elmondjam a véleményemet, abban nem látok semmi rosszat. Nem vitázunk, nem konfrontálódunk, véleményt közlünk. Engem úgy neveltek fel, hogy legyen véleményem, és ha úgy adódik, azt mondjam is el.