Dunaújváros - A harmincöt alkotó munkáit felvonultató gazdag kiállítást Nyulasi Zsolt újságíró, médiamunkás ajánlotta a megjelentek figyelmébe, mint arra felhívta a figyelmet, az elmúlt két év bezártsága, a bizonytalanság körülményei tetten érhetők az alkotásokon: – Hová tűntek a színek, az emberek, hová tűnt a derű? – tette fel a kérdést.

Zsinka Gabriella, a házigazda Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetője elmondta: – Az összképet tekintve egy jelentős kiállítási anyag jött össze, amely erősen reflektál az elmúlt időszakra. Jellemző az alkotások egy részére a múltba történő visszatekintés, az emlékezés, a várostörténeti motívumok beemelése, az egyensúlykeresés.

A dunaújvárosi képző- és iparművészek munkáit ezúttal Izinger Katalin művészettörténész, Sárai Vanda műkritikus és Petrányi Zsolt, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének osztályvezetője zsűrizte, ezzel is segítve a nehéz anyagi helyzetben lévő intézmény munkáját. Dunaújváros Önkormányzatának díját Horváth Tibor nevében édesapja vette át Szabó Zsolt alpolgármestertől.

A zsűri továbbá kiemelte Várnai Ágnes, Kaszás Tamás, Rohonczi István, Melkovics Tamás, Sárvári Regina, Várnai Gyula, Móder Rezső, Tábori Csaba és Farkas Éva a tárlaton látható remek alkotásait is. Hagyományteremtő szándékkal egy új elismerést is útjára indított a Kortárs Művészeti Intézet. E díjat Martinkó Márk kapta, mellette pedig lehetősége nyílik egy egyéni kiállításra a közeljövőben.

A kiállító művészek: Balla Attila, Baráth Adél, Csóka László, Éri Jenő, Farkas Éva Mária, Feltóti Sándor, Fischer József, Gombos István, Horváth Helga, Horváth Tibor, ifj. Koffán Károly, Ihász János, Kalácska Gábor, Kaszás Tamás, Kelemen Marián Éva, Kosztolányi György, Kurucz Zsófia, Lipics Vilmos, Martinkó Márk, Melkovics Tamás, Móder Rezső, Nemes Ferenc, Palotás József, Páhi Péter, Páhi-Fekete Noémi, Pók Tímea, Rácz Attila Cicero, Rohonczi István, Sárvári Regina, Simon Tamás, Szundi Gábor, Tábori Csaba, Vachter János, Várnai Ágnes, Várnai Gyula.