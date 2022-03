„Tanulmányozom a súlyos- és könnyű testi sértés bűntetteiről szóló vád­iratokat, bírósági ítéleteket. Mindegyik eset más, indítékaik különbözőek, de valamennyinek oka az emberi indulat, az önuralom hiánya, és a másik ember élete, testi épsége iránti felelőtlenség. Folyik a szóváltás, ami később durva veszekedéssé fajul, villan a kés pengéje, sújt a karó, ömlik a vér. Emberek, dolgozó emberek rogynak össze az ütés, vagy a szúrás nyomán. Sok száz, sőt, sok ezer munkaóra esik ki az esetek miatt a termelésből.

Ha az eseteket vizsgáljuk, egy-két kivételtől eltekintve azonban mindenütt azonos az alapkörülmény. A késelések, viták helyszíne majdnem kivétel nélkül az italbolt, a táncmulatság, a vendéglő, vagyis ahol folyik az alkohol, tompul az értelem, növekedik az indulat. Van azonban kivétel is. G. Ferenc például családi életének helyreállítási kísérlete közben követett el súlyos testi sértést és került az adonyi járásbíróság elé. G. Ferencet ugyanis elhagyta felesége, magával vitte gyermekeit is. A férj felkereste az asszony szüleit, hogy feleségét rávegye a házasélet helyreállítására. Közben azonban szóváltásba keveredett apósával, Á. Jánossal és annak feleségével. A családi perpatvar során G. Ferenc egy kerékpumpával többször fejbe vágta anyósát, majd apósát is, akiket azzal vádolt, hogy ők „heccelik” leányukat ellene.”



F. András Kossuth Lajos utca 5. szám alatti olvasónk a következő levelet intézte szerkesztőségünknek: „Az utóbbi időben már nemcsak a bor mértéktelen fogyasztói, hanem a szőnyegporolók is zavarják az alvók nyugalmát. Az Iskola tér 27. számú ház egyik lakója megrövidítette úgy a saját, mint a szomszédos lépcsőházak lakóinak éjszakai pihenőjét. A múlt hét egyik reggelén a házirend semmibevevésével hajnalban porolta ki a lakása szőnyegeit.”

Egy „elfelejtett” traktor története: Csak egy pár napról van szó, mondták márciusban a Kertészeti Vállalat 1. számú telepén, a mezőfalvi gépállomás emberei, amikor szállást kértek egy G 35-ös típusú traktornak. Azután be is állították a kertészet udvarára a gépet, ekével, utánfutóval, hordókkal együtt. De mivel úgy is „csak pár napról van szó”, Isten szabad ege alá tették, hiszen addig úgy sem fog esni. Azután egy pár napból egy hét lett, az egy pár hétből egy pár hónap és a gép még mindig ott szállásol a Kertészeti Vállalat bejáratánál.”

Egy radari tűzesetről: „Ismeretes, hogy a 19. számú Aköv. radari telepén a múlt héten tűz pusztított. A tűzesetről beszámolt a Sztálinvárosi Hírlap is. A tűzvész után sok lakóban jogosan felmerülhet a kérdés, hogyan éghetett le a szóban forgó üzemrész, a tűzoltólaktanya közvetlen közelében, és mi a tűz keletkezésének előzménye. A 19. sz. Aköv. igazgatója, M. Károly erre vonatkozóan ezt a felvilágosítást adta: a tűz a telep úgynevezett II. szemleterületén történt, az épület egyik műhelyében. V. István betanított segédmunkás az éjszakai műszak alatt egy csavart javított… A fiatal dolgozó nem volt tisztában a tűzrendészeti szabályokkal, és a helyiségben hegeszteni kezdett, noha egy tepsiben szennyezett benzin volt…”

Szarkát fogtak – „M. József, a Dunai Vasmű gondnokság dolgozója hosszabb idő óta kisebb-nagyobb tételekben fosztogatta a társadalmi tulajdont, s ami a keze ügyébe akadt, válogatás nélkül kilopta a gyárból. Lopott ásót, kapát, lapá­tot, 2 darab foglalatot, 1 gramofon motort, vödröt, 10 méter PVC huzalt, két kiló rézhulladékot, amit alkalmanként fondorlatos módon aztán kicsempészett. Legutóbb, július 15-én éppen 7 kilogramm gipsz, 15 méter villanyvezeték, 8 méter gumikábel és villamos fali doboz kicsempészésén fáradozott a vasmű igazgatóság épülete mellett, amikor váratlanul meglepték őt. Eljárás indult ellene. A dolgozók követelik, hogy távolítsák el a gyárból a veszedelmes házi szarkát.”