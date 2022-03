Az előadáson megtudhattuk, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiában 1869. október elsején adták ki az első levelezőlapot Correspondenz-Karte/Képes levelezőlap felirattal ellátott, egységes postai díjszabással rendelkező újdonság volt, amely forradalmasította a levelezést. Az eltelt bő másfél évszázadban a lapok külső képe több átalakuláson ment át, népszerűségét azonban hosszú időn keresztül megőrizte. A látványos előoldali képek mellett a szövegoldal is tartogat meglepetéseket.



Kronászt Margit Babanits Margit és Takáts Kálmán levelezései alapján mutatja be a képeslapokat, és egy család történetét. Babanits Margit dunapentelei volt, Takáts Kálmán dunavecsei. De a kiállítás bemutatja a gyűjtemény által leginkább érintett településeket, Herczegfalvát (ma Mezőfalva), Kokasdpusztát és természetesen Dunapentelét és Dunavecsét is. A levelezések alapján megismerhetjük továbbá a Babanits és a Takáts családok történetét is, sőt, családfájukat is nyomon követhetjük.



Babanits Margitot és Takáts Kálmánt eleinte szoros barátság fűzte össze, majd házasságot kötöttek. A képes levelezőlapok klasszikus korszaka 1870 és 1900 között volt, akkor kétmillió darabot adtak ki. Az aranykor 1900 és 1914 között tartott, ekkor kezdődött a levelezőlapok gyűjtése, klubok alakultak, és ekkor kezdődött a képi ábrázolás, amelyek elsősorban jelentős eseményeket örökítettek meg.



A II. világháború alatt megcsappant az érdeklődés irántuk, a lapok a háborúról szóltak.



1945 után a képek különböző évfordulókat örökítettek meg, de megjelentek a különböző művészeti alkotások, turisztikai érdekességek is. De az aktuális politika mindig helyet kapott a levelezőlapokon. Ebben az időszakban alakult ki az a forma, amikor az egyik oldal fotó, amíg a másik osztott lett, vagyis külön rész volt a címzésnek és külön a szövegnek, az üzenetnek.