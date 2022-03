Egy vidám, zenés elemekkel tűzdelt színházi előadásra várta az érdeklődőket nőnapon, március 8-án a Munkásművelődési Központ: Szántó Szandra és a Komikák, név szerint Topolcsányi Laura, Bodor Szabina és Sipos Judit négyese szolgált egy igazán szórakoztató, jó hangulatú egyórás produkcióval. Mint azt Szántó Szandra lapunknak elmondta, ők már sok éve dolgoznak együtt a Turay Ida Színházban, innen az ismertségük. Az előadásuk előzménye, hogy a pandémia idején megalakult egy, a művészeket, előadókat, színészeket segítő szervezet, a „Köszönjük, Magyarország!” program. Pályázatot hirdettek, ezáltal mutatják be Szandráék is a mostani műsorukat sok helyen.

Vidám, humoros, szórakoztató műsorral készültek a közönségnek

– Tudatosan egy vidám műsort állítottunk össze, mert azt gondoljuk, hogy a humor mindenkié. Mindenkinek jár egy kis nevetés, erről nem szabad megfeledkezni, hiszen annyi minden van a világban, amin szörnyülködni lehet – hangsúlyozta a színésznő. A négy hölgy előadásában a női arche­típusokat mutatja be az évszázad előtti időtől napjainkig, természetesen a humoros oldalról megközelítve.

Ha már nőnap, akkor megkérdeztük Szandrát arról is, hogy ő miként látja a nők helyzetét a mai világban. Mint mondta, nagyon sok mozgalom indult már annak érdekében, hogy a nőket is fogadjuk el annyira, mint a férfiakat, mert mi is ugyanolyan erősek, szépek, ügyesek és tehetségesek vagyunk. – Azt gondolom, egyszerre nehéz és könnyű is nőnek lenni. Nehéz az élet minden területén egyszerre helytállnunk, édesanyaként, gyermekként, színészként, de megvan a szépsége, és ha dolgozunk érte, elnyerjük a jutalmunkat – tette hozzá.