Az építmény története a ruszinokkal való szoros kapcsolatnak köszönhető. Ahogy a mondásuk is tartja, minden ruszin görögkatolikus, de nem minden görögkatolikus ruszin. A helyi nemzetiségi önkormányzattal közösen szerveznek kulturális és szabadidős programokat, zarándokutakat, minden évben ellátogatnak Máriapócsra, Sajópálfalára, ahol a hagyományos ruszin búcsúkat is tartják (nem mellékesen pedig ott, Sajópálfalán született a mi parókusunk, Kovács István is).

A közeljövő egyik nagy terve, hogy egy úgynevezett ikonosztáziont fognak kialakítani a templomukban

A baráti-testvéri kapcsolat során megismerkedtek a ruszinok országos vezetőségével is, amely tulajdonképpen a felajánlást is tette a harangláb építésére. Sikerült ehhez támogatást nyerni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából, innentől pedig Sipiczki Zoltán ülhetett a tervezőasztalhoz. Ő az az okleveles építészmérnök, aki a Temető utcai görögkatolikus templomot is megtervezte, a kivitelezést pedig szintén az előző projekt csapata, a V-BAU 56 Kft. szakemberei végezték.

Kovács István parókus

A harangláb építését tavaly kezdték, mostanra el is készült, a két harang is már a helyére került. Már csak a harangokat mozgató motorok és a talapzat színezése hiányzik. Mint azt Kovács István elmondta, reményeik szerint a harangláb ünnepélyes felszentelését Fülöp érsek atya fogja végezni.

A lehetőségeikhez mérten szépítik tovább a templom belső terét

A parókussal arról is beszélgettünk, hogy a járvány­ügyi helyzet ellenére szép számban vannak jelen a Szent Liturgiák alkalmával. A pandémia okozta korlátozott lehetőségekhez ők is alkalmazkodtak, így tulajdonképpen mára jól bejáratott szokássá vált, hogy amikor belép a templomba a parókus, a Szent Liturgia kezdete előtt elindítja a videókamerát, és élőben is közvetítik a szertartást mindazon híveknek, akik otthonról tudják csak követni azt. A facebookos közösségükhöz mintegy háromszáz család tartozik.

Remélhetőleg hamarosan sor kerül a felszentelésére

Ezt az új görögkatolikus templomot még 2020 októberében szentelték fel, és folyamatosan, a lehetőségeikhez mérten igyekeznek a belső teret is alakítani. A közeljövő egyik nagy terve az ikonosztázion kialakítása. Ez a keleti katolikus egyházak templomainak a szentélyt a hajótól elválasztó, képekkel díszített falát jelenti, amelyen látható lesz városunk és a templom védőszentje is, Szent Pantaleimon orvos vértanú is.