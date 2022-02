Ha az olvasás – sőt! az írástudás – szükségességét megkérdőjelező tartalmak csak a betűvetéssel küszködő kisdiákokat villanyozzák fel, az teljességgel érthető. Ők még nem látnak olyan horizonton, hogy felismerhessék, ezzel az emberi műveltség helyett a műveletlenséget dicsőítik. A felnőttek többsége elképedve legyint az ilyen dolgok hallatán, ennek ellenére sokan temetik a könyvet, az olvasni és írni tudást. Amikor már komoly tekintélyek, influenszernek számító egyének is magukévá teszik ezen ötleteket, félő, kezd a dolog komolyra fordulni.

Egy kanadai egyetem főkönyvtárosa például a Túl az írni-olvasni tudáson (Beyond Literacy) című munkájában eljátszott a gondolattal, hogy milyen lesz az olvasáson túli világ, majd arra a feltételezésre jutott, hogy meg fognak jelenni, kifejlesztődnek olyan képességek és eszközök az ember számára, amelyek hatékonyan és hasznosan fogják az írást és az olvasást helyettesíteni. Nem árt, ha elgondolkodunk az ilyen abszurditásokon, már csak azért is, nehogy jobban megijedjünk a kelleténél, vagy zugjósok csapdájába essünk. A valóságban ugyanis ennek az ellenkezője figyelhető meg. A sötét jövőképet festők félelme ellenére egyre többen írnak és olvasnak! A legszerényebbek csak a kommentekig jutnak el. Egy kicsivel emelkedettebbek blogok ezreiben adják közre gondolataikat, megfigyeléseiket. Az elszántabbak könyvféléket készítenek szakácsművészetükről és más, közérdeklődésre számot tartó gondolataikról. Mindeközben, hála Istennek, egyre több a színvonalas írott, nyomtatott anyag. Mert kell az embernek a könyv, különösen a jó könyv.

A könyv felpörgeti az agyat, és másokkal való eszmecserére ösztönöz

Kosztolányi Dezső szerint „azok a könyvek, melyek könyvtárad polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz, olvasó.”

Tudniillik a könyv felpörgeti az agyat, továbbgondolásra, másokkal való eszmecserére ösztönöz, és az olvasóban fejeződik be. Jól tudja ezt L. Simon László is, aki írói munkásságának 25. évfordulójára egy újabb kötettel köszöntötte közönségét. Ő, aki költőként, íróként, különböző képzőművészeti területeken már többször törte meg az alkotói közéletben időnként beálló csendet, az ízlés egyhangúságát, most sem a szokványos módon állt az olvasó elé. A könyvet ugyanis nem ő írta! A tavaly novemberben, a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány gondozásában megjelent kétkötetes művet Kelemen Erzsébet írta, válogatta és szerkesztette L. Simon két és fél évtizedes alkotói tevékenységének bemutatásaként. A kötetek önálló életre születtek, nem folytatása egyik a másiknak. Az összekötő szál közöttük a Magyar Műhely negyedik generációjához, a „hagyományos irodalmi műformákat megújító, az új műfajokat, műfajvariánsokat létrehozó” alkotókörhöz tartozó L. Simon László munkássága.

Az egyik kötet (A szavak ereje) elolvasása során a hazai avantgárd költészet újjászületésének folyamatáról, jelentőségéről, L. Simon Lászlónak e téren játszott szerepéről, a műfajban született verseiről szerezhet az olvasó értékes tudást. A másik kötetben (Huszonöt év) L. Simon László sokszínű és sokoldalú tevékenységéről kapunk képet műfaji csoportosításban. Költészeti, képzőművészeti, kultúrpolitikai, könyvszerkesztési, esszéista stb. témakörökben született műveinek vissz­hangjáról olvashatunk színes, szélesvásznú élményanyagot nyújtó válogatást. Tanulmányok, ismertetők, kritikák, befogadói olvasatok, amelyek mind a szerző írásai kapcsán keletkeztek, mert olvasói továbbgondolásra érdemesnek minősítették az azokban megjelenő gondolatait. A több mint hetven szerzőből enciklopédiai mennyiségű tudásanyagot varázsolt elő és hozott felszínre az elmúlt negyedszázad során ez a nyughatatlan szellem. Ezek az általában rövid írások korábban már nyilvánosságra kerültek, de így egyben, összefűzve és rendszerezve rendkívül értékes, sokoldalú, elgondolkoztató ismeretanyaggá álltak össze. Persze, L. Simon Lászlóról szólnak, de az ember olvasás közben el-el felejtkezik erről, és átadja magát annak titokzatos mélységnek, amit e sok kiváló szerző hozzáértő elemzésével eléje tár L. Simon művészetének belső világával összefüggésben. Camus szerint „a művész nem tartozik reguláris hadsereghez, okszerűen partizán”. Ebbe a csapatba sorolható L. Simon, az alkotó és talán az ember is. A tárgyak, témák, műfajok, alkotói lehetőségek közötti szabad mozgásának, szerteágazó érdeklődésének köszönhetően annyi, de annyi művészettel kapcsolatos tudás, ismeret kerül felvillantásra e két kötetben, aminek megszerzéséhez több száz könyv elolvasására lenne szükség.

A Petőfi Irodalmi Múzeum nagyterme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, akiket a kulturális életben méltán népszerű alkotóval való találkozáson túl az olvasnivaló nagyszerűsége csalt el a rendezvényre. A művészeti, irodalmi élet kiválóságai gyűltek össze erre az alkalomra. Mi oka hát ennek a sok riogatásnak az írás-olvasás jövőjét, vagy a könyv végnapjait illetően? Valóban igaz, hogy a modern embernek csak technikai eszközökre van/lesz szüksége? Ennél sokkal jobb tanácsot adott Maxim Gorkij, amikor azt írta: „Szeressétek a könyvet, a tudás forrását!”

De csak a jó könyvet! Ezt már mi tesszük hozzá!