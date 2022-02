Nők Lapja Bookazine: II. Erzsébet – 70 éve a trónon

II. Erzsébet 1952. február 6-a óta ül a trónon. Jelenleg ő a leghosszabb ideig uralkodó nő a világon, és ez a hetven év adta az apropót a kiadvány megjelentetéséhez. II. Erzsébet eseménydús életét és munkásságát hat fejezetre osztva mutatják be.

A kiadványban szó van Erzsébet gyermek- és ifjúkoráról, a beiktatásával és a koronázásával kapcsolatos kulisszatitkokról, érdekességekről. Részletesen taglaljuk a családot, különös tekintettel Erzsébet anyjára, az anyakirálynéra, akire a lánya mindig támaszkodhatott. Ezenkívül természetesen kitérünk Fülöpre, a királynő férjére, a húgára és a gyerekeire is. Sőt felgöngyölítjük a brit uralkodónő családjának magyar szálát, hiszen ükanyja Rhédey Klaudia grófnő volt. Nem lehet szó nélkül hagyni Erzsébet és a politika viszonyát: milyen előjogokkal rendelkezik a királynő a kinevezések terén, hogyan jött ki a miniszterelnökökkel, mekkora a királyi család befolyása, és miért fontos még ma is a monarchia? Az uralkodók magánélete mindig is az érdeklődés középpontjában állt, ezért bemutatjuk az olvasóknak a királynő otthonait, öltözködési stílusát, ékszereit, de nem feledkezünk meg II. Erzsébet humoráról sem, elvégre a jellegzetes angol humor nagyon is jellemző rá. A hitelesség kedvéért elkerülhetetlen, hogy kitérjünk a királyi család botrányaira, amelyekből régebben sem volt hiány, napjainkban viszont egyre sűrűbben követik egymást.

Betartják-e az előírás szerinti öröklési sorrendet?

Ennek apropóján találgatjuk, hogy vajon Erzsébet halála esetén betartják-e az előírás szerinti öröklési sorrendet, vagy a fia, Károly helyett az unokája, Vilmos lép-e a trónra. Végül, de nem utolsósorban megemlékezünk II. Erzsébet és a királyi család magyarországi látogatásairól, valamint az életükön alapuló, hatalmas sikerű Netflix-sorozatról, A koronáról, amelyet eleinte a királyi család is népszerűsített, ám később – a nézőkkel ellentétben – nemtetszésüket fejezték ki az újabb évadokkal kapcsolatban.

(Forrás: bookline.hu)