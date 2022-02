Nicolas Barreau: Cseresznyevirágzás

Aurélie, a Le Temps des Cerises gyönyörű női séfje és André, a kiadói szerkesztő már egy éve együtt vannak. Közeledik a Valentin-nap – tökéletes időpont a lánykérésre. Mielőtt azonban André „akcióba léphetne”, váratlan dolog történik: Aurélie kis étterme Michelin-csillagot kap. A fiatal szakácsnő úszik a boldogságban. Egészen addig, amíg kiderül, hogy tévedésről van szó.

A Michelin-csillagot valójában egy azonos nevű vé­theuil-i étterem kapta, amelynek arrogáns sztárséf­je, Jean-Marie Marronnier nem is késlekedik erről telefonon ­gúnyosan felvilágosítani Aurélie-t. Amikor nem sokkal ­később személyesen is találkoznak, Aurélie elámul: a riválisa egy jóképű, kék szemű, elbűvölő férfi. André, akit ­addig elkényeztetett a siker és a nők, életében először tapasztalja meg, mi is az a féltékenység...

„– Mit keres magánál a barátnőm lakáskulcsa? – ordítottam magamból kikelve.

– Hé, hé, hé, csak lassan a testtel, főszerkesztő úr! – Két kezét védekező mozdulattal emelte maga elé. – Nem kell átmennie Rambóba! Nem loptam el, rendben? Amikor együtt voltunk Givernyben, Aurélie a kulcsait...

Ennél tovább nem jutott. Lendületet vettem, és az öklömmel belepancsoltam gyűlölt riválisom arcába.

Marronnier egy pillanatra meglepődött, majd úgy koppant a földön, akár a lehullott gesztenye. – Ezt a kulcsokért, te rohadék! – kiabáltam, miközben a kezemet dörzsöltem.”

Nicolas Barreau (1980) Párizsban született, a Sorbonne-on tanult romanisztikát és történelmet. Párizsban, a fény városában játszódó, könnyed, romantikus regényeivel világszerte olvasók tömegeit hódította meg. A szerző évekkel ezelőtt A nő mosolya című kötettel lopta be magát a magyar olvasók szívébe, azóta menetrendszerűen minden Valentin-napra érkezik a könyvesboltok polcaira egy-egy Barreau-regény. A Cseresznyevirágzás a kilencedik magyarul olvasható könyve.

