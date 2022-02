Sarah Winman: Csendélet1944, hullanak a bombák Toszkánában, és egy borospince romjai között találkozik két idegen. Különleges estét töltenek együtt. Ulysses Temper fiatal brit katona, Evelyn Skinner hatvanas művészettörténész. Talán kém is? Evelyn azért utazott Olaszországba, hogy festményeket mentsen meg a pusztulástól, és felidézze, milyen volt, amikor találkozott E. M. Forsterrel, és belehabarodott egy olasz szobalányba Firenzében, egy kilátással rendelkező szobában. Ahogy Evelyn az igazságról és a szépségről beszél, Ulysses fejében szárba szökken egy gondolat, amely évtizedekre megváltoztatja életpályáját, sőt a szeretteiét is.Sarah Winman (Essexben született, 1964. december 24.) brit író és színésznő. 2011-ben debütáló regénye, az Amikor isten nyúl volt nemzetközi bestseller lett, és Winman számos díjat nyert, köztük az év új írója díjat is. Winman második regénye, az A Year of Marvelous Ways 2015. június 18-án jelent meg. A harmadik regényét, a Bádogembert 2017. július 27-én adták ki, és felkerült a 2017-es Costa Book Awards szűkített listájára.Sarah Winman Londonban él. Magyarul megjelent könyvei: Bádogember, Amikor isten nyúl volt.

Csodás… Ez a sugárzóan okos könyv elsőre csupán életvidám nyári olvasmánynak ígérkezik… Lelkesítő látnunk nem is egy abszolút hiteles példán az újjáéledés, a jobbulás lehetőségeit.” – szerepel a Times kritikájában.„Színtiszta élvezet.” – írja a Sunday Times újságban Graham Norton, a Home ­Stretch című ír regény bestseller-szerzője. „Hihetetlenül gyönyörű. Reményteli.” – állítja a regényről Joanna Cannon, a Three Things About Elsie című bestseller szerzője.„Ez a könyv olyan, mint egy baráti ölelés.” – ez a frappáns mondat Rachel Joyce véleménye, aki a Harold Fry valószínűtlen utazása című bestseller szerzője.„Winman lapjairól árad a szilaj, szertelen élet… A regénynek lendülete, bája és főleg nagy szíve van, legfrappánsabb jelenetei az 1966-os firenzei áradás idején játszódnak és a múlt évi pandémia legsö­tétebb óráit idézik.” – így ajánlja a könyvet olvasóinak a Sunday Times újságírójának kritikája.(Forrás: bookline.hu)