Petőfi Sándor életét bizonyára mindannyian jól ismerjük, legalábbis tanulni kellett róla, hiszen az érettségi tételek közt is szerepel. Ő volt az Intercisa Múzeum múlt pénteki előadásának főszereplője, ám most olyan érdekességeket hallhatott a közönség egyik legnagyobb költőnkről, amelyek kevésbé kerültek terítékre, mondani sem kell, térségi szálakkal tűzdelve.

Mint azt Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója elmondta, a téma aktualitását az adja, hogy Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere meghirdette a Petőfi-emlékévet 2022 és 2023 között. A kormány mintegy 9 milliárd forintot biztosít az emlék­év támogatására, amelynek részeként a többi között számos kulturális programmal készülnek majd az intézmények. Ehhez csatlakozott most a dunaújvárosi múzeum is.

A Felső-kiskunsági Petőfi címmel meghirdetett program előadója Farkas Lajos volt, aki korábbi munkássága során is sokat foglalkozott Petőfivel. Mint azt elmondta, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének igazgatóhelyetteseként hozzá tartoztak a Petőfi-emlékhelyek, Dunavecse, Szalkszentmárton, Kiskőrös, Kunszentmiklós, Szabadszállás, Kiskunfélegyháza és Kecskemét. Előadásában különös és érdekes kérdéseket vetett fel, például Petőfi Sándor születési helyével kapcsolatban, mert mint mondta, bár hivatalosan Kiskőrösön született, de a szabadszállásiakat is meg kellene hallgatni erről, mert ők is rendelkeznek ide vágó érvekkel. Vajon azt tudni lehet pontosan, hogy az 1843 májusában Pozsonyban írt „Távolból” című költeményben szereplő kis lak hol állt, Szalkszentmártonban vagy Dunavecsén? Fejér megyei szálakat is érintettek az előadás során, például azt, hogy akkoriban a dunai átkelést kompjárattal bonyolították le, Petőfi is itt kelt át színtársulatával 1844-ben, hogy Kecskemétre menjenek játszani.

Sok érdeklődő érkezett az Intercisa Múzeum múlt pénteki előadására Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az előadás során említett emléktárgyakról képeket is láthattunk. Szalkszentmártonban tizennyolc olyan ereklyét őriznek, amely bizonyítottan Petőfihez köthető. Azt tudták, hogy itt egyébként száztizenkét verset és két regényt is írt a költő? A szomszédos Dunavecsén pedig (ahol két emléktárgy található) harminc vers született a tollából.

Ha már a kiskunsági településekről van szó, március 11-én mutatják be Galambos Sándor: Petőfi és Kunszentmiklós című könyvének újbóli kiadását, a címben is szereplő településen, amelyben ugyancsak a magyar irodalom kiválóságáról és helyi kötődéséről van szó.

– Mindenkinek szívből ajánlom, hogy ha teheti, ebben a két évben keressen fel egy Petőfi-emlékhelyet a környéken, de számos állandó és időszaki kiállítás közül lehet választani, valamint lesznek még előadások is a kínálatban – mondta Farkas Lajos.