Sajnos tavaly kényszerű szünetet kellett tartani, a járványügyi helyzet nem tette lehetővé a program megvalósítását, így most annál jelentősebb, örömteli volt az újbóli találkozás. Mint az a felvezetőben is elhangzott, a közösségi programok hiányát mindannyian megéreztük a pandémiás időszakban, ez az este pedig az ifjú tehetségek és virtuózok játékával, a zene erejével gyógyírt ígért a léleknek. Nem meglepő ennek tükrében, hogy bizony megtelt a színház nézőtere a 17 órási kezdésre.

Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány elnöke ugyancsak azt emelte ki köszöntőjében, örömükre szolgál, hogy ismét találkozhatnak a kultúrakedvelő közönséggel a gála keretében.

Mint mondta, nehéz volt az elmúlt két év mindannyiuk számára, hiszen elmaradtak más hagyományos rendezvényeik is, mint például a Sándor Frigyes Napok, vagy a Sándor Frigyes-díj átadása. Bíznak abban, hogy most már minél több program megszervezésére nyílik lehetőség. Beszámolt az alapítvány elmúlt évi feladatairól is, mert mint mondta, a pandémiától függetlenül az élet nem állt meg. Hangszereket újítottak fel, szükséges alkatrészeket, eszközöket, kottatárakat szereztek be, kamerát is vásároltak az online közvetítésekhez, videókhoz. A Tesco „Ön választ mi segítünk” elnevezésű pályázatán sikeresen szerepeltek, az így elnyert 250 ezer forintot virágosításra fordították. Tovább szépítették, rendezték a szoborparkot, ahol a növendékek lakatokat helyezhetnek el, ezzel is jelképezve az iskolához való kötődésüket. Itt külön köszönettel szólt Rohonczi István képzőművésznek a szervező és koordináló munkájáért. Az MVM felajánlásával öt laptoppal és öt asztali számítógéppel gazdagodhatott a zeneiskola informatikai eszközállománya. Az alapítvány elnöke ezúton is köszönetét fejezte ki minden támogatójuknak, partnerüknek, a szülőknek a segítségét.

Ezután kezdetét vette a várva várt zenei műsor, amelynek első felében a zeneiskola növendékei és tanárai szolgáltak igen nívós produkciókkal, köztük a vidám, mosolyogtató perceket okozó zongora nyolckezes tanári produkció. A szünet után jött az est főszereplője, Szentpéteri Csilla és zenekara: koncertjüket egyszerűen a fantasztikus szóval lehet jellemzi, nincs is mit hozzáfűzni, a közönség nem csalódhatott a végig szórakoztató, csodás előadásban.