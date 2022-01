Guillaume Musso: Holnap

Emma New Yorkban él. Harminckét évesen még mindig keresi élete párját. Matthew Bostonban lakik. Egy szörnyű balesetben elvesztette a feleségét, és most egyedül neveli négyéves kislányát. A világhálón ismerkednek meg, és egymásnak írt e-mailjeik alapján hamarosan mindketten arra gondolnak, hogy végre megtalálhatják a boldogságot. Elhatározzák, hogy találkoznak egy manhattani olasz étteremben. Ugyanazon a napon és ugyanabban az órában lépnek be az étterem ajtaján. Ugyanahhoz az asztalhoz ültetik le őket – és mégsem fognak soha találkozni.

Miért nem tudnak találkozni az étteremben? Fotó: Bajusz György

Hazugságok hálója? Az egyik fél képzelgése? A másik manipulációja? Egy érthetetlen helyzet áldozataiként Matthew és Emma hamar rádöbbennek arra, hogy nem csupán egy meghiúsult találkozóról van szó...

Guillaume Musso az egyik legnépszerűbb francia regény­író. Művei a világ minden táján vezetik az irodalmi sikerlistákat, regényeiért kiadók és filmproducerek versengenek. Magyarul a Szerelem életre-halálra, az És azután, az Ott leszel?, a Visszajövök érted, a Mi lesz velem nélküled?, valamint Az angyal hív című regényei olvashatók.

(Forrás: bookline.hu)