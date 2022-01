A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén azon a napon fejezte be a Himnuszt. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Adonyban elmarad a tervezett program a szereplők megbetegedése miatt, Kulcson sem tartják meg, kizárólag csak az iskolában.

Rácalmáson, a helyi művelődési ház és könyvtár a magyar kultúra napja alkalmából január 25-én 17 órai kezdettel Fesztbaum Béla Kosztolányi- és Karinthy-estjére invitálja az érdeklődőket. A művész sok szellemességgel és még több humorral ígér szórakozást a két szerző ismert és kevéssé ismert művein keresztül.

A Kosztolányi írásaiból készült előadás, A léggömb elrepül 2019-ben ünnepelte 100. előadását a Vígszínház Házi Színpadán.

Rácalmáson is elhangzanak majd részletek a fenti előadásból, de nemcsak a szellemes és elegáns, egyben mélyen humánus, a magyar nyelvet csodálatosan használó Kosztolányival találkozunk, hanem életre szóló jó barátjával, Karinthy Frigyessel is. A metsző humor és irónia nagymesterével, aki barátját is sokszor megtréfálta, de aki képes arra is, hogy bármikor torkunkra forrassza a nevetést, és görbe tükrében magunkra ismerjünk – olvasható a közművelődési intézmény közösségi oldalán. Az aktuális járványügyi szabályok miatt a szervezők előzetes regisztrációt kérnek.

A Dunaújvárosi Vegyeskar is fellép az ünnepen Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Dunaújvárosban a magyar kultúra napja alkalmából rendezett önkormányzati ünnepségen az 1952-ben alakult Dunaújvárosi Vegyeskar ad ünnepi koncertet január 24-én, hétfőn, 18 órakor az evangélikus templomban. A várossal szinte egyidős kórus állandóan bővülő repertoárjában a zeneirodalom klasszikusaitól a kortárs szerzőkig számos mű található. Az eseményen adják át az idei év Pro Cultura Intercisae díját, amelyet idén Mukli István zenész érdemelt ki. A belépés ingyenes.