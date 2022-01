Fesztbaum Béla Kosztolányi írásaiból készült előadása, A léggömb elrepül 2019-ben ünnepelte 100. előadását a Vígszínház Házi Színpadán. Elhangzanak majd részletek a fenti előadásból, de nemcsak a szellemes és elegáns, egyben mélyen humánus, a magyar nyelvet csodálatosan használó Kosztolányival találkozunk, hanem életre szóló jó barátjával, Karinthy Frigyessel is. A metsző humor és irónia nagymesterével, aki barátját is sokszor megtréfálta, de aki képes arra is, hogy bármikor torkunkra forrassza a nevetést és görbe tükrében magunkra ismerjünk.