Egy dunaújvárosi baráti társaság megalapította a KáVéZoo-t, podcastokat keztek készíteni teóriákról, filmekről és még sok egyéb másáról. Egy évvel ezelőtt egy saját filmmel rukkoltak elő, amelynek az IT RESIDES IN YOU címet adták, bár magyar nyelvű alkotásról van szó. A csapat elkészítette a folytatást IT RESIDES IN YOU II: Detect címmel, melyet angol nyelvű felirattal is megtekinthetnek a misztikus horror kedvelői.

Szabó Gábor, aki a filmben a második detektívet alakítja több alkotói folyamatban is részt vett. Ő volt a mozi rendezője, zeneszerzője, vágója és szerkesztője. A sokoldalú szerző mellett dolgozott még Lakatos Gábor is, aki a film operatőre volt. Jónás Zoltán alakításában ismerhettük meg az első detektívet, Árvai Ádám a démont, Ősi Tibor a szellemet, míg Gelencsér Tibor az áldozatot személyesítette meg. Igazi lokálpatrióta mozi született, dunajvárosi helyszínekkel, még a József Attila Könyvtár is hozzájárult a film elkészüléséhez, hiszen néhány jelenetet az épületben forgattak.

Juhász Pál véléményét kértük ki a filmről, aki a Cruel World Team Amatőr Filmtársulat tagjaként hasonló műfajban írt és rendezett Dunaújvárosban:

- Örülök, hogy van folytatás és törekvés az alkotásra. Az alacsony költségvetés bizonyára behatárolta a lehetőségeket, ennek ellenére kimondottan jó megoldások vannak a filmben, a kameramozgás kifejezetten élvezetes. A vágások, a felvillanó flash, plusz energiát ad, ezt jól alkalmazták az alkotók. A Hitchcock-i megoldásokat, a hatásos dramaturgiai fogásokat a néző figyelmének fenntartására még tanulni kell, de a mesteri megoldásokhoz sok idő kell. Az első részhez képest jelentős minőségbeli javulás látható. Sok sikert kívánok a fiúknak, csak így tovább! ne hagyjátok abba!