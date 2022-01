Az új évben először január 24-én 18 órakor Szabó Gabi Mici vendégeként egy beszélgetés és mini koncert erejéig Farkas Gábriellel találkozhattak.

Szabó Gabi Mici, a Rádió Bézs műsorvezetője néhány éve olyan országos road show-t álmodott meg, ahol a népszerű beszélgetős műfajt élő színpadi formában eleveníti fel ismert vendégeivel. Az Egy kávé Micivel című műsor beszélgetéseit bejátszások, régi dallamok színesítik, és sok érdekes felütés teszi fordulatossá, amire még a szereplők sem számítanak. A beszélgetőpartnerek között voltak már szóvivők, művészek, közszereplők egyaránt.

Farkas Gábriel Mici beszélgetőpartnereként Fotók: RJ/RácMűvház

Rácalmásra Szabó Gabi, azaz Mici hétfőn estére ezúttal Farkas Gábrielt hívta meg. A rendkívül sokoldalú művész a képzőművészeti főiskola elvégzése után éveken keresztül a Moulin Rouge énekese, show-manje, műsorvezetője volt, de nemcsak a pesti éjszaka és a revü világában mozog otthonosan, hanem a musical és a jazzszínpadok meghatározó, karakteres alakja is. Máté Péter és Frank Sinatra dalainak egyik legszebb megszólaltatója.

Az érdekes beszélgetésből számos olyan részletet, történetet ismerhetett meg a közönség Farkas Gábriellel kapcsolatban, amelyet eddig talán még sehol.

Mind közül a legfrissebb, hogy a művész január 23-án S. Nagy István-díjat vehetett át Csongrádi Kata, a szerző jogörökösének választása alapján.

Olyan érdekességeket is elmesélt Gábriel a közönségnek, mint hogy azért nem lett zenebohóc, mert testnevelésből volt az artistaképző bohóc szakán a felvételi. Megtudhatta a publikum, hogy miként lett még az érettségi előtt diplomás rendező, és hogy a Moulin Rouge-ban nemcsak énekelt, de a kávéház falfestményét is ő készítette el. Elmesélte a közönségnek, hogy mit üzent neki Liza Minnelli a színpadról. De szóba került az is, hogy Máté Péter dalaival dolgozni számára valódi mentálhigiénés úti cél volt. Mert még a „Hull az elsárgult levél”-érzetből is lehet emelt fővel továbblépni a művész szerint.