Ditrói Mór szerződtette a társulatba Varsányi Irént, aki aztán élete végéig a Vígszínház tagja, s ünnepelt művésze volt. Kosztolányi Dezső sorait is idézték Varsányiról az előadáson, aki így írt a színésznőről: „Varsányi Irén a nagyon kevés alkotó színésznő közé tartozik. Mert ha visszatekintek pályájára, valami egész és nagyon összhangzatos bontakozik ki a sok-sok, egymástól elütő szerepéből, mely egyéniséget, a színésznő mondanivalóját jelenti. Pályája összefügg a Vígszínház történetével.” Varsányi Irén művészeti pályájának bemutatása során a nézők képet kaphattak a Vígszínház társulatának többi tagjáról és a játszott repertoárról is, benne a sikerdarabokkal, mint az Osztrigás Mici, a Csalj meg édes, az Úri muri vagy később a Csehov-darabok, amelyeket Varsányi Irén vitt sikerre a színházban. Még azt is megtudhattuk, hogy Varsányi Irén és Molnár Ferenc között szerelmi szál fűződött, illetve azt is, hogyan teremtette le írói képességeit „méltatva” Gárdonyi Gézát egy névtelen levélben.