Ajánló - A Dunaújvárosi Hírlap független kiadó könyveladási adatai alapján összeállított sikerlistás könyvekből ajánl olvasnivalót.

Robin Lim: Gyermekágy – Testi-lelki útmutató az anyaság első hónapjaira

Az anyává válás varázslatos és kihívásokkal teli időszakához nyújt segítséget ez a könyv számos gyakorlati tanáccsal és bölcsességgel kiegészítve. Érzékletesen kíséri végig olvasóját a szoptatás, a testi regenerálódás, a korai érzékszervi fejlesztés és a családtervezés kérdésein, hogy ezt a kimerítő, mégis katartikus időszakot minél nagyobb természetességgel és szeretettel élhesse meg. Aki egyszer anyává válik, testben és lélekben is új utakon indul el. Robin Lim azt vallja, hogy az anyaság erejétől jobb lehet a világ.

A magyar közönség először az On the Spot születésről szóló évadában ismerhette meg a világhírű bábát, Robin Limet. Cseke Eszter és S. Takács András a film készítése során olyan közel került hozzá, hogy második gyermekük születésekor Balira utaztak, hogy a szülés és a gyermek­ágy időszakát Lim bábáskodása mellett tölthessék. Ez az út vezetett oda, hogy a gyermek­ágyi időszakról írt könyve a nemzetközi siker után a magyar olvasókhoz is eljuthasson.

Több mint tízezer gyereket segített már a világra

Robin Lim amerikai bába, író és költő, emberi jogi aktivista, nyolc gyermek anyja, és egyre több unoka nagymamája. Több mint tízezer gyereket segített már a világra. Klinikáin társaival a nap huszonnégy órájában küzd az anyák és gyermekeik biztonságáért. Áldozatos munkájáért elnyerte a CNN Év Hőse díjat.

„Robin Limtől tanultuk a legtöbbet a születésről és a szülővé válásról.” – Cseke Eszter és S. Takács András, az On the Spot alkotói.

(Forrás: bookline.hu)