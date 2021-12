A jóslat maradéktalanul beteljesedett. Miután 1916. december 29-én (az ortodox időszámítás szerint december 16-án) Juszupov herceg meggyilkolta Raszpu­tyint, a Romanovok 300 éves uralma a gyilkosság után pár hónappal összeomlott, majd másfél évvel később az egész cári családot brutálisan lemészárolták. Juszupov herceg Oroszország egyik leggazdagabb arisztokratája volt, és szívből gyűlölte Raszpu­tyint, tulajdonképpen a cár unokaöccse volt házassága révén, miután elvette II. Miklós unokahúgát, Irina Alekszandrovna hercegnőt.

Raszputyin az orosz történelem egyik legérdekesebb és talán a legrejtélyesebb alakjának számít Fotó: EUROPRESS/Sputnik

Raszputyin az orosz történelem egyik legérdekesebb és talán a legrejtélyesebb alakjának számít, ebből eredően pedig valódi személyiségét a legendák és rosszindulatú pletykák teljesen eltorzították. Az egyszerű muzsikot, aki élete végére komoly befolyást nyert az Orosz Birodalom sorsának alakításában, a halála után születő legendák hipnotikus erővel, jóstehetséggel és számos földöntúli képességgel ruházták fel. Juszupov herceg miután tőrbe csalta Raszputyint kastélya pincéjében, először ciánnal mérgezte meg, de a méreg nem hatott a szerzetes szervezetére, (állítólag a süteményben lévő cukor semlegesítette a ciánt), így a herceg pisztolyával közelről szíven lőtte Raszputyint, aki továbbra is életben maradt, sőt rátámadt Juszupovra. Ezt látva a herceg barátja, Vlagyimir Puriszkevics fegyvert rántott, és leterítette a szerzetest, testét a Néva folyóba dobták, a boncolás során derült ki, hogy Raszputyin halálát a tüdejébe került víz okozta, ez még jobban felerősítette a körülötte keringő legendákat. Egyes történészek olyan elmélettel is előálltak, hogy Raszputyin meg­gyilkolásának valódi oka az volt, hogy a brit titkos­szolgálat tartott a szerzetestől, mert attól féltek, ráveszi a cárt, hogy Oroszország lépjen ki az első világháborúból.

Mivel Feliksz Juszupov közeli rokonságban állt a cári családdal, így elkerülte a súlyos büntetést, tettéért száműzték egy távoli birtokára, ahova felesége, Irina is vele tartott, de a bolsevik hatalomátvétel után éppen ez a körülmény mentette meg az életét, végül Párizsban telepedett le családjával együtt.

Ki volt valójában Grigorij Jefimovics Raszputyin?

A későbbi szerzetes (sztarec) fiatalkoráról nagyon keveset lehet tudni, 1869. január 22-én született a nyugat-szibériai Tobolszki kormányzósághoz tartozó egyik faluban, egy paraszti családba. Annyit tudni róla, hogy magának való munkakerülő, különc ifjú volt, azt próbálta sokszor elhíresztelni környezetének, hogy látói képességekkel rendelkezik, amit a tudatlan emberek zöme el is hitt neki. A faluban szűkösek voltak az oktatási lehetőségek, így Raszputyin is felnőttkoráig analfabéta volt, eléggé züllött életet élt, italozott és kisebb lopásokból tartotta fenn magát. 1887 februárjában feleségül vett egy parasztlányt, majd hét gyermekük született, de csak hárman érték meg a felnőttkort. Tíz év múlva fordult a vallás felé és elhagyta szülőföldjét és családját, hogy zarándoklatra menjen. Egyes kutatások azt igyekeznek alátámasztani, hogy azért ment el, hogy elkerülje egy lólopásban játszott szerepe miatti büntetést, amíg mások azt állítják, hogy látomása volt (megjelent előtte Szűz Mária) és ezért döntött a távozás mellett. Bármi is volt az oka, az akkor 28 éves Raszputyin félbehagyta addigi életét, majd a vallás iránt kötelezte el magát, annak ellenére, hogy soha nem tett szert semmilyen tisztségre az orosz ortodox egyházban.

Raszputyin a következő éveket sztrannyikként (szent vándor) töltötte, bejárta az országot, és meglátogatta a különféle szent helyeket. A zarándoklat szerves része volt az akkori orosz életnek, sokan el­zarándokoltak közeli vagy távoli szent helyekre, ahol meglátogatták a különböző csodatevő ereklyékkel és ikonokkal rendelkező kolostorokat. A szerzetesi élet pozitívan hatott rá, megtanult írni és olvasni, vegetáriánus lett, nem evett édességet, abbahagyta az ivást és a dohányzást, majd egyre buzgóbb vallási életet kezdett élni. Igyekezett elsajátítani és tökéletesíteni a gyógyítás tudományát, amit isteni sugallattal magyarázott.

Kapcsolatba került a cári családdal

A különböző gyógyításokkal kapcsolatos híre az 1900-as évek elején kezdett el terjedni Nyugat-Szibériában, sokan az ördög emberének tartották, feljelentést is tettek ellene, de mivel nem volt semmilyen bizonyíték, így nem indítottak semmilyen eljárást sem ellene. Ezzel párhuzamosan viszont azt terjedt róla, hogy igenis gyógyító képességekkel rendelkezik, majd számos csodatettet is személyéhez kötöttek. Az egyre népszerűbb Raszpu­tyin 1905-ben érkezett meg az Orosz Birodalom fővárosába, Szentpétervárra. Ott találkozott Feofan püspökkel, akit lenyűgözött képességeivel, majd az egyházfő segítségével különböző befolyásos arisztokrata körökbe is bejutott. 1905. november 1-én találkozott először II. Miklós cárral és feleségével, akik Raszputyinban „Isten emberét” látták, ezzel a találkozással minden korlát ledőlt előtte, hiszen szentségéről maga az uralkodó győződött meg, aki egyben az orosz ortodox egyház vezetője is volt. Az egész cári udvar megismerte az egyszerű embert, aki folyamatosan a Bibliát idézte, majd csodatevő gyógyító képességét is a Szentírás tanaival magyarázta, ami csak növelte népszerűségét az arisztokrata körökben. 1909 őszén a cári pár fia, a trónörökös Alekszej cárevics egy kisebb balesetet szenvedett, amely a fiú vérzékeny betegsége miatt fenyegetővé vált, az orvosok nem tudták elállítani a vérzést, a gyermek fájdalmát csak morfiummal tudták csillapítani. A cári pár ekkor Raszpu­tyinhoz fordult, hogy segítsen a cárevicsen, aki egyes források szerint megérkezett az uralkodói palotába, és rejtélyes módon elállította a gyermek vérzését, sőt a szövődmények, az orvosok számára is érthetetlen módon, rövid idő alatt megszűntek. Ettől fogva a cári pár a kegyeibe fogadta Raszputyint, aki ajándékokkal gazdagon érkezett haza a szülőfalujába, ahol, a sok kapott pénzből megnagyobbíttatta házát, a falu templomát pedig helyrehozatta, majd feldíszítette a cárnétól kapott ikonnal.

Alexandra cárné kegyeltje lett

A cári család ­Raszputyin gyógyító erejébe vetett hite jelentős státuszt és hatalmat hozott számára az udvarban. A cár kinevezte Raszputyint a lámpásnak (lámpagyújtónak), akinek a feladata a lámpák gyújtása volt a palotában a vallási ikonok előtt, ezzel szabad bejárást kapott a palota minden szobájához és magához a cári családhoz. Raszputyin ugyanakkor nagy befolyást tudott gyakorolni a cári családra, főleg Alexandra cárné kereste a vele való kapcsolatot, ezért sokan azt rebesgették az udvarban – miután köztudott volt, hogy Raszputyinnak számos szexuális kapcsolata volt arisztokrata körökben – hogy a cárné is a szeretője lett volna, igaz erre semmilyen bizonyíték nincs. Alexandra cárné nagyon vallásos volt, fiát viszont imádta és Raszputyinban valóban egy földöntúli lényt látott, ez a magyarázata a szerzetes iránti rajongásának, amit viszont sokan félremagyaráztak. Raszputyin így fokozatosan ellentmondásos figurává vált, sokan nem szerették, vallási eretnekséggel és nemi erőszakkal is megvádolták, majd azzal gyanúsították meg, hogy politikai befolyást gyakorol a cárra, ezért is híresztelték azt, hogy viszonya van a cárnővel. Az egyházon belül is erősödött az ellenállás Raszputyin befolyásával szemben, több befolyásos egyházi vezető is azt állította, hogy erősen rontja a cári család tekintélyét. Miklós vizsgálatot indított, de annak ellenére, hogy komoly bizonyítékok kerültek felszínre Raszputyin léha és parázna életéről, a cár nem volt hajlandó következtetéseket levonni, mert a fia miatt szüksége volt rá. Az újságokban különböző gúnyversek és karikatúrák jelentek meg, ezek azt mutatták be, hogy Raszputyin hogyan uralkodik a cári család felett.

1910 nyarán megtörtént az első merénylet Raszputyin ellen, egy autó próbálta elgázolni. Az eset soha nem tisztázódott. Egy évre rá már Raszputyin viselkedése általános botránnyá vált. Szexuális devianciája, amellyel negatív hírét is kiérdemelte, rengeteg ellenséget szerzett. Egyre gátlástalanabb magatartása elborzasztotta a papságot és a nemesek többségét, a cári család továbbra is védelmezte, annak ellenére, hogy a rendőrségi jelentések rendre arról számoltak be, hogy Raszputyin milyen kicsapongó életet folytat. 1912-ben egy lengyelországi vadászaton a cárevicset baleset érte és belső vérzés lépett fel nála, állapota rosszabbra fordult, amit az orvosok nem tudtak stabilizálni, ekkor a cárné ismét Raszputyinhoz fordult, aki csodával határos módon meggyógyította a trónörököst. A cári család ettől fogva a híresztelések ellenére valósággal bálványozta a szerzetest, aki beleavatkozott a politikába is, amit sokan már nem néztek jó szemmel. Ellenezte azt, hogy Oroszország belépjen az első világháborúba, ami sértette bizonyos magas orosz körök érdekeit, így már csak idő kérdése volt, hogy mikor végeznek vele.

