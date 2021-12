A sikerben szerepe van annak, hogy a rendezvényről a világ több vezető könnyűzenei orgánuma, így a New Musical Express, a Kerrang vagy éppen a Rolling Stone magazin is hírt adott. A Linkin Park New divide című számának Dunaújvárosban elhangzott feldolgozását pedig maga Mike Shinoda, a világsztár zenekar alapítója is megosztotta saját Twitter profilján.

"Számos hazai és nemzetközi hír- és zenei oldal írt a rendezvényről, a megjelent videófilmekről, és világ minden tájáról érkeztek visszajelzések, üzenetek, gratulációk a koncerttel és filmekkel kapcsolatban. Amikor több száz zenész egyszerre játszik, abban fantasztikus erő, zenei alázat és szeretet van. Ezt a varázslatos hangulatot csak részben tudják visszaadni a videók. De hogy így is mennyi minden átszűrődik rajtuk, azt jól mutatják a világ minden tájáról érkező visszajelzések” – mondta Révész Zsolt, a CityRocks kreatív vezetője.

A produkció szervezői fontosnak tartják, hogy a vendéglátó városok is profitáljanak a rendezvényekből. A videókhoz angol és magyar nyelvű leírásokat is adnak, amelyekben kiemelik a helyszínt biztosító településeket.

„Azt látjuk, hogy egy-egy többszázezres, milliós megtekintésnél sok átkattintás történik a városok nevére, bemutatására is. Ezzel a vendéglátóinkat is népszerűsíteni tudjuk, de ez célunk is, hiszen az ő részvételük is szükséges a produkcióhoz, így a siker közös” – mondta Gajda Ferenc a CityRocks főszervezője.

A CityRocks 2018-ban indult. Az elmúlt években Szegeden, Kecskeméten, idén pedig Dunaújvárosban és az erdélyi Bonchidán lévő Bánffy kastélyban tartottak rock-flashmobokat, több száz hangszeres és énekes előadó részvételével. Hamarosan a 2022-es helyszíneket is bejelentik, a zenészek várhatóan januártól jelentkezhetnek a felejthetetlen élményt nyújtó koncertekre. Eddigi videókat a partner tartalomszolgáltatók megosztásainak is köszönhetően 140 milliónál is többen nézték meg világszerte.