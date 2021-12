– Remélhetően. A Bartókhoz kapcsolódó anyag most teljesedett ki. Nekem most tetszik, kíváncsi vagyok a közönség véleményére is. A Kortárs szakemberei is sokat foglalkoztak ezzel a kiállítással, bizakodom. Alkotóként mindig új irányokat kerestem. Nem igazán kedvelem a be­gyakorolt, monoton dolgokat. Igyekszem rendre megújulni, már csak a saját magam szórakoztatására is. Nekem az a szerencsém, hogy viszonylag későn kezdtem el – más ilyenkor már régen befutott, vagy már el is felejtették. Nekem most van alkotókedvem, kérdés, az egészségem miként segít ebben. Kétszer is elkapott a stroke, 2004-ben és 2014-ben, meglátjuk, hogy mi is lesz...