December 4-én 18 órától az idei Gastroblues Fesztivál zenei anyagát mutatják be a Csengey Dénes Kulturális Központban. A fellépő zenekarok a Kalus and Doki Acoustic, a Mini Super­session (Török Ádám, Németh Károly, Németh Lojzi, Kézdy Luca, Lukács Peta), a Zippo (Led Zeppelin Cover Band), Egri Péter és a Mystery Gang lesznek. Ugyanezt a programot megismétlik a rendezők Budapesten az Analog Music Hallban december 10-én 10 órától. Annyi különbséggel, hogy itt láthatjuk majd a Hamburger Blues Bandet a világsztár Chris Farlowe-val kiegészülve. Őt a zenei világ a Colosseum brit jazz-rock, progresszív rockzenekar énekeseként ismerte meg a hatvanas-hetvenes években, és karrierje még most, nyolcvanegy évesen is tart.