november 1., szombat

Marianna névnap

15°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyó

1 órája

Fokozatos vízszintemelkedés tapasztalható a Dunán

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

Az elmúlt nap során a Duna különböző pontjain mérsékelt szintemelkedés volt tapasztalható.

Duol.hu

A hydroinfo.hu legfrissebb adatai alapján térségünkben a Duna vízállása az elmúlt nap folyamán kisebb mértékben emelkedett. Bár a vízállás továbbra is alacsony, a mérőállomások adatai enyhe, de egyértelmű növekedést jeleznek.

vízállás
A Duna mentén továbbra is alacsony a vízállás, ugyanakkor több helyen enyhe emelkedés tapasztalható a mérőállomások adatai szerint.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

Ercsinél jelenleg 47 centiméteres vízállást mértek, ami az előző naphoz képest 4 centiméterrel magasabb. Adonynál 63 centiméteres szintet regisztráltak, ez 3 centiméteres emelkedést jelent egy nap alatt.

Dunaújváros térségében a vízszint most 37 centiméter, ami 5 centiméterrel haladja meg a tegnapi értéket. Dunaföldvárnál –79 centiméteres vízállást jegyeztek fel, ami 8 centiméteres növekedést mutat az előző naphoz viszonyítva.

A Duna vízhőmérsékletéről egyik mérőállomás sem közölt friss adatot.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu