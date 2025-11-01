Fokozatos vízszintemelkedés tapasztalható a Dunán

A hydroinfo.hu legfrissebb adatai alapján térségünkben a Duna vízállása az elmúlt nap folyamán kisebb mértékben emelkedett. Bár a vízállás továbbra is alacsony, a mérőállomások adatai enyhe, de egyértelmű növekedést jeleznek.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

Ercsinél jelenleg 47 centiméteres vízállást mértek, ami az előző naphoz képest 4 centiméterrel magasabb. Adonynál 63 centiméteres szintet regisztráltak, ez 3 centiméteres emelkedést jelent egy nap alatt.

Dunaújváros térségében a vízszint most 37 centiméter, ami 5 centiméterrel haladja meg a tegnapi értéket. Dunaföldvárnál –79 centiméteres vízállást jegyeztek fel, ami 8 centiméteres növekedést mutat az előző naphoz viszonyítva.

A Duna vízhőmérsékletéről egyik mérőállomás sem közölt friss adatot.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.