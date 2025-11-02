Egyenletes maradt a Duna vízszintje a környéken

A hydroinfo.hu legfrissebb adatai alapján térségünkben a Duna vízállása az elmúlt nap folyamán kisebb mértékben emelkedett. A vízállás most stabilnak mondható a térségben, csak kisebb napi eltéréseket mutat.

A Duna vízállása Dunaújváros térségében továbbra is stabil, csak néhány centiméteres ingadozást mértek az elmúlt 24 órában.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

A Duna vízszintje most viszonylag kiegyensúlyozott térségünkben: kisebb mértékű változások figyelhetők meg a folyó mentén. Ercsinél 48 centiméteres vízállást mértek, ami csupán egy centiméterrel tér el az előző napi adatoktól. Adonynál 66 centiméteres vízszintet regisztráltak, ez 24 órán belül 3 centiméteres ingadozást jelent. Dunaújvárosnál a vízállás jelenleg 40 centiméter, ami szintén 3 centiméteres elmozdulást mutat egy nap alatt. Dunaföldvárnál alacsonyabb, mínusz 76 centiméteres vízszintet mértek, itt is 3 centiméterrel módosult a szint. A víz hőmérsékletéről egyik mérőpontnál sem érkezett friss adat.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.