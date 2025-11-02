november 2., vasárnap

Achilles névnap

+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyó

46 perce

Egyenletes maradt a Duna vízszintje a környéken

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

Az elmúlt nap során a Duna különböző pontjain mérsékelt szintemelkedés volt tapasztalható.

Duol.hu

A hydroinfo.hu legfrissebb adatai alapján térségünkben a Duna vízállása az elmúlt nap folyamán kisebb mértékben emelkedett. A vízállás most stabilnak mondható a térségben, csak kisebb napi eltéréseket mutat.

vízállás
A Duna vízállása Dunaújváros térségében továbbra is stabil, csak néhány centiméteres ingadozást mértek az elmúlt 24 órában.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

A Duna vízszintje most viszonylag kiegyensúlyozott térségünkben: kisebb mértékű változások figyelhetők meg a folyó mentén. Ercsinél 48 centiméteres vízállást mértek, ami csupán egy centiméterrel tér el az előző napi adatoktól. Adonynál 66 centiméteres vízszintet regisztráltak, ez 24 órán belül 3 centiméteres ingadozást jelent. Dunaújvárosnál a vízállás jelenleg 40 centiméter, ami szintén 3 centiméteres elmozdulást mutat egy nap alatt. Dunaföldvárnál alacsonyabb, mínusz 76 centiméteres vízszintet mértek, itt is 3 centiméterrel módosult a szint. A víz hőmérsékletéről egyik mérőpontnál sem érkezett friss adat.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu