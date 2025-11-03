31 perce
Vezetett séta a szocreál titkain át – fedezze fel Dunaújváros rejtett értékeit!
Az Intercisa Múzeum különleges városi sétára hívja az érdeklődőket, ahol a 1950-es évek hangulatát élhetik át.
Az utcák, terek és épületek a szocreál stílus jegyeit őrzik, így járva a várost szinte érezhetővé válik, milyen volt az egykori Sztálinváros mindennapja. A vezetett séta során megismerhető, miben különbözik a modern építészet a szocialista realizmustól, és hol találhatók a legérdekesebb korabeli épületek. A múzeumi séták novemberben minden kedden 10 órakor indulnak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges - áll a múzeum közösségi oldalán.
Az Intercisa Múzeum számos különböző programmal várja az érdeklődőket, így minden korosztály találhat magának érdekes és tartalmas kikapcsolódást. A múzeum kiállításai, tematikus sétái és interaktív foglalkozásai betekintést nyújtanak Dunaújváros történetébe, kultúrájába és építészeti örökségébe.
