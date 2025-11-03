1 órája
A jövő szakmája Dunaföldváron: fiatalokat vár a Vajda Papír
A Vajda Papír november 7-én gyárlátogatással egybekötött nyílt napot tart dunaföldvári üzemében, ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok testközelből ismerhetik meg a papíripar világát.
A Vajda Papír által szervezett program célja, hogy bemutassa a 2021-ben újraindított papíripari szakképzés lehetőségeit, és felkeltse a fiatalok érdeklődését a modern, digitalizált gyártástechnológiák iránt.
Duális képzés a Vajda Papír támogatásával
A Vajda Papír alapító-ügyvezetője, Vajda Attila kiemelte: a szakképzés valós ipari környezetben zajlik, ahol a diákok nemcsak a papírgyártás alapjait, hanem a legkorszerűbb automatizált rendszereket is megismerhetik. A vállalat szerint a duális képzés biztos jövőt és versenyképes tudást kínál, amely nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi munkaerőpiacon is értékes - áll a cég MTI-hez eljuttatott közleményében.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Lorántffy Zsuzsanna Technikum együttműködésével megvalósuló program a Szakképzés 4.0 stratégia részeként reagál az ipar digitalizációs kihívásaira. A papírgyártó és -feldolgozó, illetve a csomagolószer-gyártó szakmairányok valódi karrierutat kínálnak a tanulóknak – akár továbbtanulás, akár azonnali elhelyezkedés formájában.
Magyar András, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója a Vajda Papír közleménye szerint a szakképzést a jövő oktatási formájának nevezte, amelynek presztízse az elmúlt években látványosan erősödött.
– A duális képzés lehetőséget teremt arra, hogy a diákok az iskolában megszerzett tudást valós vállalati környezetben gyakorolják, így magabiztosan, már munkatapasztalattal lépnek a munkaerőpiacra. A vállalatokkal való együttműködés pedig nemcsak a diákoknak, hanem az egész gazdaságnak versenyelőnyt jelent - fejtette ki. A technológiai fejlődés, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új kihívásokat hozott az iparban. A szakképzés feladata ma az, hogy ezekre a kihívásokra reagáljon: olyan fiatalokat képezzen, akik szakmailag is megállják a helyüket, de otthonosan mozognak a digitalizáció és a fenntarthatóság területén is.
A szakma nem B-terv, avagy a bezárt gyárkapun túl is van jövő
Marczona Tamás, a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium igazgatója kiemelte, hogy a duális képzés nemcsak elméleti tudást, hanem valódi szakmai tapasztalatot is ad, amely biztos alapot teremt a fiatalok jövőjéhez. Mint mondta, a Lorántffy Technikumban tanuló diákok Európa egyik legkorszerűbb papírgyárában sajátíthatják el a szakma fortélyait, így megtapasztalhatják, hogy Magyarországon is lehet világszínvonalú technológiával dolgozni. Hangsúlyozta: a modern szakképzés ma már életpálya-modellt kínál – a technikusi végzettség megszerzése után a fiatalok továbbtanulhatnak mérnöki irányban, vagy akár azonnal elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon.
