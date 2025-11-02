Az égen rendezett sorban szárnyalnak, hangjuk ismerős – sejti, kik lehetnek?

A jellegzetes, trombitaszerű hangokkal kísért égi jelenség minden évben elbűvöli a természetkedvelőket. A rendezett formában szárnyaló vadlibák látványa különösen lenyűgöző, miközben tudjuk, hogy hosszú út áll előttük.

Október végén és november elején elindul a vadlibák vándorlása – igazi természeti látványosság az égen.

Forrás: Canva

A vadlibák vándorlása

Október végén, november elején kezdődik a költöző madarak nagy vándorlása. Különösen látványosak a vadlibák, amelyek hangjukkal és megjelenésükkel varázsolnak el minket. Tavaink, lápjaink és vizes élőhelyeink nélkülözhetetlen pihenőhelyeik: itt gyűjthetik az erőt a hosszú útjukhoz.

A természet ritmusa és a vadlibák összhangja

Ahogy az északi vidékekről érkező madarak a dél felé tartanak, emlékeztetnek minket az évszakok változására és a természet ritmusára. Csapatban vonulnak, és mivel az élen haladni a legfárasztóbb, gyakran váltják egymást, hogy mindenki tudjon pihenni. Emellett a vadlibák családi élete is figyelemre méltó. Hűséges párkapcsolatot alakítanak ki, egy életre választanak párt, és az utódgondozásban mind a tojó, mind a gúnár aktívan részt vesz, így a család minden tagja hozzájárul a fiatalok neveléséhez.