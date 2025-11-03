november 3., hétfő

Több szakaszon

1 órája

Útfelújítások kezdődhetnek Dunaújvárosban

Újabb nagyszabású útfelújítások Dunaújvárosban: a város útjainak korszerűsítésére csaknem 900 millió forint TOP Plusz forrás érkezik – írta közösségi oldalán be dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője.

Duol.hu

Útfelújítások Dunaújvárosban több szakaszon: a fejlesztés célja, hogy megszűnjenek a régóta fennálló közlekedési nehézségek és biztonságosabbá váljanak a városba vezető főbb utak. „Régi kényelmetlenség a dunaújvárosiak számára, hogy a városba bevezető utak elhasználódtak, kátyúsak. Országgyűlési képviselőként az elmúlt időszakban sokat dolgoztam azon, hogy forrást találjunk ezeknek az utaknak a felújítására” - írta közösségi oldalán dr. Mészáros Lajos

útfelújítások Dunaújvárosban
Útfelújítások Dunaújvárosban: több szakaszon lesznek korszerűsítések. Erről számolt be Pintér Tamás polgármester és dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője
Forrás: Dr. Mészáros Lajos Facebook oldala

Útfelújítások Dunaújvárosban, több szakaszon

Az útfelújítások Dunaújvárosban több szakaszt is érintenek. Megújul az Aranyvölgyi út a 6-os úti körforgalomtól az OBI-ig, valamint a baracsi úti körforgalomtól a vasútállomásig tartó útszakasz is új burkolatot kap. Emellett a Dózsa György úton külön jobbra kanyarodó sáv épül a Béke városrész felé, amely megszünteti az eddigi rendszeres torlódásokat. Ezekhez a TOP Plusz program biztosítja a forrásokat.

A projekthez további 165 millió forint támogatás is érkezik a Versenyképes Járások Programból. Ebből az Aranyvölgyi út OBI–McDonald’s közötti szakasza is megújul, valamint bővül és fejlettebbé válik a városi térfigyelő kamerarendszer.

Dr. Mészáros Lajos hangsúlyozta: az önkormányzattal való együttműködés és a sikeres pályázatírás eredménye, hogy a kormány pozitív döntése nyomán elindulhatnak ezek a fejlesztések. Mint fogalmazott, „ezek a beruházások nemcsak az utak állapotát javítják, hanem a város életminőségét is emelik”.

Parkolók épülnek a kórháznál

A Versenyképes Járások Program keretében Dunaújváros 160 millió forint támogatást kapott, amelyből két kiemelt fejlesztés valósul meg. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

