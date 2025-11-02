1 órája
Útfelújítás jön ezen a településen – forgalmi és parkolási változások
Útfelújítás kezdődik Perkátán 2025. november 4-én, kedden a település bizonyos utcáiban.
Az útfelújítás a Magyar Falu Program keretében valósul meg, célja a közutak állapotának javítása, a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása, valamint a lakókörnyezet színvonalának emelése – írta Perkáta Nagyközség Önkormányzata közösségi oldalán.
Az útfelújítás a következő utcákban indul
A munkálatok a Liszt Ferenc utca és a Szent István utca meghatározott szakaszait érintik. Az útszakaszokon időszakos forgalomkorlátozásra, parkolási tilalomra és zajhatásokra lehet számítani, ezért a közlekedőknek és az ingatlantulajdonosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük. Az önkormányzat kéri a lakosság türelmét és megértését a felújítás ideje alatt.
Támogatás nyertek a környező települések
Korábban beszámoltunk arról is, hogy Nagyvenyim, Mezőfalva, Daruszentmiklós és Nagykarácsony közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére pályázati forrást nyertek a Magyar Falu Program keretében.
