Útfelújítás jön ezen a településen – forgalmi és parkolási változások

Az útfelújítás a Magyar Falu Program keretében valósul meg, célja a közutak állapotának javítása, a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása, valamint a lakókörnyezet színvonalának emelése – írta Perkáta Nagyközség Önkormányzata közösségi oldalán.

Perkátán útfelújítás kezdődik november 4-től a Liszt Ferenc és Szent István utcákban, forgalomkorlátozásra és parkolási tilalomra lehet számítani.

Forrás: Canva

Az útfelújítás a következő utcákban indul

A munkálatok a Liszt Ferenc utca és a Szent István utca meghatározott szakaszait érintik. Az útszakaszokon időszakos forgalomkorlátozásra, parkolási tilalomra és zajhatásokra lehet számítani, ezért a közlekedőknek és az ingatlantulajdonosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük. Az önkormányzat kéri a lakosság türelmét és megértését a felújítás ideje alatt.

Támogatás nyertek a környező települések

Korábban beszámoltunk arról is, hogy Nagyvenyim, Mezőfalva, Daruszentmiklós és Nagykarácsony közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére pályázati forrást nyertek a Magyar Falu Program keretében.