november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Haláleset

1 órája

Gyászol a Dózsa iskola, váratlanul elhunyt szeretett munkatársuk

Címkék#munkatárs#Forster Tiborné Anikó#elhunyt#emlékezés#gyertyagyújtás#gyász#Dózsa György Általános Iskola

Szomorú hírről számolt be a Dózsa György Átalálános Iskola. Tragikus hirtelenséggel elhunyt alkalmazottjuk, aki két évtizede dolgozott az intézményben.

Gallai Péter

A dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola hivatalos felületein mély megrendüléssel tudatta mindazokkal, akik ismerték, hogy az intézmény szeretett gondnoka, Forster Tiborné Anikó, életének 55. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mint írják, Anikó 20 éve volt az intézményük alkalmazottja. Munkáját mindig precízen, megbízhatóan és lelkiismeretesen látta el, ezért is kapott 2018-ban gondnoki megbízást. Munkakörében rengeteg emberrel került kapcsolatba, akikkel maradéktalanul megtalálta a közös hangot. Bátran támaszkodhattak véleményére, munkabírására. Humorával, felhőtlen jókedvével átsegítette őket a hétköznapokon.

tragikus hirtelenséggel elhunyt
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Forster Tiborné
Fotó: Dózsa iskola

2025. november 4-én, kedden 18 órakor a Dózsa iskola előtt gyertyás megemlékezést tartanak kollégájuk tiszteletére.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu