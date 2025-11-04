Gyászol a Dózsa iskola, váratlanul elhunyt szeretett munkatársuk

A dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola hivatalos felületein mély megrendüléssel tudatta mindazokkal, akik ismerték, hogy az intézmény szeretett gondnoka, Forster Tiborné Anikó, életének 55. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mint írják, Anikó 20 éve volt az intézményük alkalmazottja. Munkáját mindig precízen, megbízhatóan és lelkiismeretesen látta el, ezért is kapott 2018-ban gondnoki megbízást. Munkakörében rengeteg emberrel került kapcsolatba, akikkel maradéktalanul megtalálta a közös hangot. Bátran támaszkodhattak véleményére, munkabírására. Humorával, felhőtlen jókedvével átsegítette őket a hétköznapokon.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Forster Tiborné

Fotó: Dózsa iskola