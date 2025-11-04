1 órája
Gyászol a Dózsa iskola, váratlanul elhunyt szeretett munkatársuk
Szomorú hírről számolt be a Dózsa György Átalálános Iskola. Tragikus hirtelenséggel elhunyt alkalmazottjuk, aki két évtizede dolgozott az intézményben.
A dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola hivatalos felületein mély megrendüléssel tudatta mindazokkal, akik ismerték, hogy az intézmény szeretett gondnoka, Forster Tiborné Anikó, életének 55. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mint írják, Anikó 20 éve volt az intézményük alkalmazottja. Munkáját mindig precízen, megbízhatóan és lelkiismeretesen látta el, ezért is kapott 2018-ban gondnoki megbízást. Munkakörében rengeteg emberrel került kapcsolatba, akikkel maradéktalanul megtalálta a közös hangot. Bátran támaszkodhattak véleményére, munkabírására. Humorával, felhőtlen jókedvével átsegítette őket a hétköznapokon.
2025. november 4-én, kedden 18 órakor a Dózsa iskola előtt gyertyás megemlékezést tartanak kollégájuk tiszteletére.
Elhunyt dr. Frank József, aki számos nagy dunaújvárosi sportsiker részese volt csapatorvosként
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!