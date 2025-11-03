november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Étkészlet

33 perce

Sokk a szülőknek: Mancs Őrjáratos termék visszahívás alatt!

Címkék#termék#bögrék#tányér#Mancs Őrjárat#nehézfém#étkészletek#Pepco#termékvisszahívás#gyermek

Fontos, hogy milyen edényben vagy tálkában kapja a gyermekünk az ételt.

Duol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felhívta a szülők figyelmét: bizonyos Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek nehézfém kioldódása miatt egészségkárosító hatásúak lehetnek a gyermekek számára. A termékvisszahívás a Pepco Hungary Kft. üzleteiben kapható bögrékre, tányérokra és tálakra vonatkozik, amelyeket a kínai Zeal Ceramics LTD Shenzen gyártott – írta társlapunk a feol.hu.

termékvisszahívás
Pepco termékvisszahívás: bizonyos Mancs Őrjárat kerámia étkészletek nehézfém kioldódása miatt veszélyesek. Vigye vissza, ha vásárolt belőle.

Azonnali termékvisszahívás

A hatóság a Pepco Hungary Kft.-vel együttműködve azt javasolja, hogy mindenki ellenőrizze, vásárolt-e ilyen terméket, és ha igen, azt azonnal vigye vissza az üzletekbe. A szülőknek érdemes különösen odafigyelni, milyen eszközökben szolgálják fel az ételt gyermekeiknek, és a biztonság érdekében haladéktalanul eltávolítani az érintett termékeket a háztartásból.

Teljes cikk itt olvasható.

Nemrég számoltunk be arról, hogy az NKFH termékvisszahívást rendelt el gyerekeknek szánt tengerész témájú tányéralátétek miatt, amelyekből ftalát szabadult ki. A ftalát ipari lágyítószer, amely hosszú távon felszabadulhat a műanyagokból, és a hormonrendszert, valamint a szaporítóképességet károsíthatja.

 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu