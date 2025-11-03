Sokk a szülőknek: Mancs Őrjáratos termék visszahívás alatt!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felhívta a szülők figyelmét: bizonyos Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek nehézfém kioldódása miatt egészségkárosító hatásúak lehetnek a gyermekek számára. A termékvisszahívás a Pepco Hungary Kft. üzleteiben kapható bögrékre, tányérokra és tálakra vonatkozik, amelyeket a kínai Zeal Ceramics LTD Shenzen gyártott – írta társlapunk a feol.hu.

Azonnali termékvisszahívás

A hatóság a Pepco Hungary Kft.-vel együttműködve azt javasolja, hogy mindenki ellenőrizze, vásárolt-e ilyen terméket, és ha igen, azt azonnal vigye vissza az üzletekbe. A szülőknek érdemes különösen odafigyelni, milyen eszközökben szolgálják fel az ételt gyermekeiknek, és a biztonság érdekében haladéktalanul eltávolítani az érintett termékeket a háztartásból.

Nemrég számoltunk be arról, hogy az NKFH termékvisszahívást rendelt el gyerekeknek szánt tengerész témájú tányéralátétek miatt, amelyekből ftalát szabadult ki. A ftalát ipari lágyítószer, amely hosszú távon felszabadulhat a műanyagokból, és a hormonrendszert, valamint a szaporítóképességet károsíthatja.