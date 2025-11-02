november 2., vasárnap

Achilles névnap

Termékvisszahívás

1 órája

Vigyázat! Ezeket a fűszereket ne használja tovább!

Címkék#veszély#fűszerkeverék#NKFH#Ízműhely#hatóság#termékvisszahívás

Figyelmeztet a hatóság: több fűszerterméket visszahívott az Alanex Kft.

Duol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) bejelentette, hogy termékvisszahívást rendelt el, miután az Alanex Kft. több Ízműhely márkájú fűszerkeverékét is visszahívta a boltokból. Bár az érintett termékek nem jelentenek egészségügyi kockázatot, a hatóság a fogyasztók védelme érdekében elővigyázatosságból intézkedett – írta társlapunk a baon.hu.

termékvisszahívás
Az NKFH elővigyázatosságból termékvisszahívást rendelt el néhány Ízműhely fűszerkeverékre. Fontos: a termékek nem jelentenek egészségügyi kockázatot.
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Az Alanex Kft. együttműködik az NKFH-val a termékek visszagyűjtésében és megsemmisítésében, a folyamatot pedig a hatóság szigorúan ellenőrzi.

Mutatjuk, milyen termékek érintettek a termékvisszahívásban:

  • Olasz fűszerkeverék (40 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.
  • Görög gyros fűszersó (90 g) – 2026.09.15.
  • Ropogós kacsa fűszersó (33 g és 350 g) – 2026.05.23. és 2026.09.15.
  • Mexikói fűszersó (120 g és 350 g) – 2026.04.07. és 2026.09.04.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják fel ezeket a fűszereket, és vigyék vissza őket az üzletekbe, ahol a gyártó tájékoztatja őket a visszavétel módjáról.

Teljes cikk itt olvasható.

Veszélyes ásványvíz

Pár nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy termékvisszahívást rendelt el az Auchan Magyarország Kft., miután mikrobiológiai eltérést mutattak ki az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésében egy önellenőrzés során.

