Vigyázat! Ezeket a fűszereket ne használja tovább!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) bejelentette, hogy termékvisszahívást rendelt el, miután az Alanex Kft. több Ízműhely márkájú fűszerkeverékét is visszahívta a boltokból. Bár az érintett termékek nem jelentenek egészségügyi kockázatot, a hatóság a fogyasztók védelme érdekében elővigyázatosságból intézkedett – írta társlapunk a baon.hu.

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Az Alanex Kft. együttműködik az NKFH-val a termékek visszagyűjtésében és megsemmisítésében, a folyamatot pedig a hatóság szigorúan ellenőrzi.

Mutatjuk, milyen termékek érintettek a termékvisszahívásban:

Olasz fűszerkeverék (40 g) – minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.

Görög gyros fűszersó (90 g) – 2026.09.15.

Ropogós kacsa fűszersó (33 g és 350 g) – 2026.05.23. és 2026.09.15.

Mexikói fűszersó (120 g és 350 g) – 2026.04.07. és 2026.09.04.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják fel ezeket a fűszereket, és vigyék vissza őket az üzletekbe, ahol a gyártó tájékoztatja őket a visszavétel módjáról.

