1 órája
Ne hagyja, hogy a megemlékezésből rémálom legyen
A közeledő ünnepi időszak – Mindenszentek (november 1.) és Halottak napja (november 2.) – az emlékezés ideje: sokan látogatják meg szeretteik sírját. Ebben az időszakban különösen hangsúlyos a temetői biztonság mindenszentekkor, hiszen az emlékezés mellett a közlekedés, a tömeg és az értékvédelem is fokozottabb figyelmet igényel.
Hazánkban, így Dunaújvárosban is a temetők környékén megnő a forgalom, valamint a gépkocsifeltörések és lopások száma. Emellett a mécsesek és gyertyák használata miatt – száraz növényzet, száraz avar miatt – tűzveszély is fennáll. Az alábbiakban gyakorlati tanácsokat olvashat, hogy szeretteinkről méltó módon, gondtalanul emlékezhessünk meg, hiszen a temetői biztonság mindenszentekkor is elengedhetetlen
Temetői biztonság mindenszentekkor: parkolás, közlekedés és járműbiztonság sírlátogatáskor
A sírkertek környezetében, ünnep idején jelentős a gépjármű‑ és gyalogosforgalom, ezért javasolt előre útvonalat tervezni, figyelembe venni az útviszonyokat és látható fényvisszaverő eszközöket használni.
Használjuk a kijelölt, jól világított parkolóhelyeket, és autóban ne hagyjunk értéktárgyat látható helyen (telefon, táska, stb.).
Amennyiben a temető forgalmi rendeletei behajtási korlátozást írnak elő – például nagyobb sírkertnél nov. 1–2. között –, akkor érdemes korábban érkezni vagy tömegközlekedéssel menni.
Értékeink védelme sírlátogatás közben: lopás, zsebtolvajok, figyelem
A nagy forgalmú temetőkben a zsúfoltság miatt megnő a zsebtolvajok és gépkocsifeltörések esélye.
Értéktárgyainkat (pénz, telefon, táska) ne hagyjuk őrizetlenül, táskánkat zárt állapotban tartsuk testközelben, ne mutogassuk nagyobb összegekben.
Idős rokonok esetén ajánlott, hogy család kísérje, együtt közlekedjenek, így jobban tudnak egymásra figyelni.
Tűzbiztonság és mécseshasználat: mit érdemes tudni síremlékeknél
A mécsesek, gyertyák használata hagyományos része a megemlékezésnek, de egyben tűzveszélyes is lehet – száraz avar, elhagyott égő mécsesek miatt.
A sírhely környezetét tisztítsuk meg elszáradt levelektől, virágoktól, és csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg.
Soha ne hagyjuk a lángot felügyelet nélkül, különösen ne lombos, száraz növényzettel körülvett helyeken. Fedett mécses használata stabilabb választás lehet.
Közlekedés gyalogosan és gyerekekkel a temetőben: figyelem és óvatosság
Gyalogosként és kerékpárosként fokozottan figyeljünk a közlekedésre a temető környékén, mivel a gyalogos- és kerékpárforgalom ilyenkor megnövekedhet.
Ha gyermekkel vagy kis családdal járunk, gondoskodjunk róla, hogy mindig azonosítható legyen (például nadrágban, fényvisszaverő kiegészítővel), ne engedjük engedetlenül kószálni.
A temetőben készüljünk arra, hogy az útvonalak már nem egyszerű sétálóutcák: lehetnek padlásos részletek, szélesebb sírparcellák, lépcsők, sötétebb részek – ennek megfelelő lábbelit és világítást válasszunk.
Temető házirendje és viselkedéskultúra: hogy a megemlékezés méltó legyen
A sírkert házirendje sok helyen szabályozza a látható gyertyák, növények, díszek használatát – például nem minden esetben engedélyezett a nagyobb, feltűnő dekoráció, vagy a kutyával látogatás.
Tartsuk tiszteletben a sírok környezetét: ne lépjünk sírkövekre, kerüljük a hangos telefonálást, és törekedjünk a csendes megemlékezésre.
A temetői látogatás elsősorban emlékezésről szól – ne váljon zavaróvá mások számára, különösen az ünnepi időszakban, amikor sokan egyszerre vannak jelen.
Tervezés, előkészület: így készítsük fel a sírlátogatást biztonságosan
- Érkezzünk korán, hogy elkerüljük a zsúfoltságot és parkolási nehézségeket.
- Hozzunk magunkkal elemes vagy tölthető zseblámpát, különösen ha alkonyat előtt vagy sötétedés után érkezünk.
- Gondoskodjunk arról, hogy a sírhely közelében üljünk, megfelelő mécsest használjunk és a gyertyát helyezés után ne hagyjuk felügyelet nélkül – utána oltsuk el vagy vigyük el a maradékot.
- Tekintsünk át otthonunk védelmét is: mivel a megemlékezés napjain sokan távol vannak, otthonunk nyitva hagyása betörésekre adhat lehetőséget.
A szeretetteljes megemlékezés idején – a Mindenszentek és Halottak napja közeledtével – különösen fontos, hogy a temetői biztonság mindenszentekkor ne legyen másodlagos szempont. A megfelelő előkészület, a figyelem a közlekedésre, az értékeink védelmére, a tűzbiztonságra, valamint a sírkert házirendjének betartása mind hozzájárul ahhoz, hogy szeretteinkről gondtalanul és méltóan emlékezhessünk meg.
A rendőrség is figyelmezetet
A rendőrség idén is fokozott rendőrségi ellenőrzéssel segíti a biztonságos közlekedést és a méltó megemlékezést.
Mikor lesz nyitva a temető Dunaújvárosban mindenszentekkor és halottak napján?
Szinte egész hétvégén számíthatunk arra, hogy megnövekedett forgalom lesz a dunaújvárosi temető és a Krisztus Király templom alatti urnatemető környékén. Az alábbi információkkal igyekszünk segítséget adni ahhoz, hogy az emlékezésünket, a kegyeletünket semmi sem zavarhassa meg. Cikkünkben részletesen foglalkozunk a temetői renddel.
Itt a dunaújvárosi halottak napi kisokos: temető-nyitvatartástól a lezárásokigMindenszentek és halottak napja közeleg, sokan keresik fel szeretteik nyughelyét. Mondjuk a dunaújvárosi temető nyitvatartását is.
