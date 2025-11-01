Ne hagyja, hogy a megemlékezésből rémálom legyen

Hazánkban, így Dunaújvárosban is a temetők környékén megnő a forgalom, valamint a gépkocsifeltörések és lopások száma. Emellett a mécsesek és gyertyák használata miatt – száraz növényzet, száraz avar miatt – tűzveszély is fennáll. Az alábbiakban gyakorlati tanácsokat olvashat, hogy szeretteinkről méltó módon, gondtalanul emlékezhessünk meg, hiszen a temetői biztonság mindenszentekkor is elengedhetetlen

Ne hagyjunk értékeket az autóban, mert a temetői biztonság mindenszentekkor is elengedhetetlen

Forrás: Gemini AI fotó illusztráció

Temetői biztonság mindenszentekkor: parkolás, közlekedés és járműbiztonság sírlátogatáskor

A sírkertek környezetében, ünnep idején jelentős a gépjármű‑ és gyalogosforgalom, ezért javasolt előre útvonalat tervezni, figyelembe venni az útviszonyokat és látható fényvisszaverő eszközöket használni.

Használjuk a kijelölt, jól világított parkolóhelyeket, és autóban ne hagyjunk értéktárgyat látható helyen (telefon, táska, stb.).

Amennyiben a temető forgalmi rendeletei behajtási korlátozást írnak elő – például nagyobb sírkertnél nov. 1–2. között –, akkor érdemes korábban érkezni vagy tömegközlekedéssel menni.

Értékeink védelme sírlátogatás közben: lopás, zsebtolvajok, figyelem

A nagy forgalmú temetőkben a zsúfoltság miatt megnő a zsebtolvajok és gépkocsifeltörések esélye.

Értéktárgyainkat (pénz, telefon, táska) ne hagyjuk őrizetlenül, táskánkat zárt állapotban tartsuk testközelben, ne mutogassuk nagyobb összegekben.

Idős rokonok esetén ajánlott, hogy család kísérje, együtt közlekedjenek, így jobban tudnak egymásra figyelni.

Tűzbiztonság és mécseshasználat: mit érdemes tudni síremlékeknél

A mécsesek, gyertyák használata hagyományos része a megemlékezésnek, de egyben tűzveszélyes is lehet – száraz avar, elhagyott égő mécsesek miatt.

A sírhely környezetét tisztítsuk meg elszáradt levelektől, virágoktól, és csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg.

Soha ne hagyjuk a lángot felügyelet nélkül, különösen ne lombos, száraz növényzettel körülvett helyeken. Fedett mécses használata stabilabb választás lehet.

Közlekedés gyalogosan és gyerekekkel a temetőben: figyelem és óvatosság

Gyalogosként és kerékpárosként fokozottan figyeljünk a közlekedésre a temető környékén, mivel a gyalogos- és kerékpárforgalom ilyenkor megnövekedhet.