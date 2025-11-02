1 órája
Szociális tűzifára lehet pályázni - mutatjuk hol és meddig
A rászoruló kisapostagi lakosok idén is igényelhetnek önkormányzati támogatás keretében tűzifát a téli hónapokra. Szociális tűzifa Kisapostagon – újra megnyílt a lehetőség a helyiek számára, hogy pályázat útján jussanak kedvezményes tüzelőhöz.
Téli támogatás a rászorulóknak Kisapostagon. Az önkormányzat idén is meghirdette szociális tűzifa programját. Szociális tűzifa Kisapostagon – a jelentkezők legfeljebb 5 köbméter tüzelőt kaphatnak, a beadási határidő november 14.
Szociális tűzifa Kisapostagon
A település önkormányzata összesen 51 erdei köbméter szociális tűzifát biztosít, egy háztartás legfeljebb 5 köbmétert kaphat. A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a családoknak és egyedül élőknek, akik számára a téli fűtés előteremtése komoly anyagi terhet jelent.
Fontos határidők
- Jelentkezési határidő: 2025. november 14.
- Eredményhirdetés: legkésőbb 2025. november 28.
A pályázat eredményéről minden jelentkezőt írásban értesítenek. A kérelem csak akkor érvényes, ha minden előírt mellékletet csatoltak.
Hol lehet jelentkezni a szociális tűzfára?
- A kérelem letölthető: www.kisapostag.hu
- Személyesen átvehető Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán.
- További információ a hivatalnál kérhető a 06/25 506-580-as telefonszámon.
A helyhatóság kéri a pályázókat, hogy időben adják le kérelmüket, és ügyeljenek a szükséges dokumentumok csatolására.