1 órája
Egészséges szív minden nap: étrendi és életmódbeli tanácsok
Ahogy hűvösebbé válik az idő, a szervezet nagyobb terhelésnek van kitéve: az erek összehúzódhatnak, emelkedhet a vérnyomás, ami növeli a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Ilyenkor különösen lényeges, hogy tudatosan figyeljünk az étrendre, a stressz kezelésére és a rendszeres mozgásra.
A szezonális zöldségek és gyümölcsök – például a sütőtök, a cékla, a káposztafélék, a brokkoli, a szőlő, a szilva és a dió – nemcsak ízletesek, hanem vitaminokban és antioxidánsokban is gazdagok. A szívbarát életmód részeként segítenek megőrizni a vérnyomás és a koleszterinszint egyensúlyát, valamint védik az érfalakat – írta társlapunk a feol.hu.
Szívbarát életmód ősszel: étrend, stresszkezelés és napi rutin
A feldolgozott ételek és a zsíros húsok jelentősen megterhelhetik a szívet, ezért érdemes helyettük omega-3-ban gazdag ételeket fogyasztani, például tengeri halat, diót vagy lenmagot. Emellett a tartós stressz szintén károsan hat a keringésre, de mérsékelhető a megfelelő étrenddel, a rostos, fermentált ételek fogyasztásával, valamint a rendszeres mozgással és elegendő pihenéssel. A kiegyensúlyozott napirend és a megfelelő alvás tovább támogatja a szív egészségét, különösen az őszi időszakban.
Teljes cikk itt olvasható.
Bőrápolás és kollagén
Korábban megírtuk, hogy a megfelelő étrend a bőr szépségére is pozitív hatással van. A kollagénkiegészítők hasznosak lehetnek, de nem csodaszerek. A fiatalos bőr megőrzésének kulcsa továbbra is a tudatos, egészséges életmód és a kiegyensúlyozott táplálkozás.
A bőr rugalmasságának kulcsa – miért nem elég csak a kollagén szedése?
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!