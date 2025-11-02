Egészséges szív minden nap: étrendi és életmódbeli tanácsok

A szezonális zöldségek és gyümölcsök – például a sütőtök, a cékla, a káposztafélék, a brokkoli, a szőlő, a szilva és a dió – nemcsak ízletesek, hanem vitaminokban és antioxidánsokban is gazdagok. A szívbarát életmód részeként segítenek megőrizni a vérnyomás és a koleszterinszint egyensúlyát, valamint védik az érfalakat – írta társlapunk a feol.hu.

Szívbarát életmód ősszel: tippek az egészséges étrendre, a stressz kezelésére és a napi rutinra, amelyek segítik a szív egészségének megőrzését.

Szívbarát életmód ősszel: étrend, stresszkezelés és napi rutin

A feldolgozott ételek és a zsíros húsok jelentősen megterhelhetik a szívet, ezért érdemes helyettük omega-3-ban gazdag ételeket fogyasztani, például tengeri halat, diót vagy lenmagot. Emellett a tartós stressz szintén károsan hat a keringésre, de mérsékelhető a megfelelő étrenddel, a rostos, fermentált ételek fogyasztásával, valamint a rendszeres mozgással és elegendő pihenéssel. A kiegyensúlyozott napirend és a megfelelő alvás tovább támogatja a szív egészségét, különösen az őszi időszakban.

