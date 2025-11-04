Eljött a nagy véleményezés dátuma, Adonyban már felkészültek

Márton-nap a Tours-i Szent Márton tiszteletéről szól. Márton Kr. u. 316-ban vagy 317-ben született Savariában, a mai Szombathelyen. 371-ben Mártont Tours püspökévé választották. A püspöki hivatalt alázatossággal viselte, bár megválasztása ellen tiltakozott. A középkor egyik legnépszerűbb szentjét ünnepeljük általa - így tesz a Szent Orbán borrend is - november 11-én, Márton napján, ami az egyik leggazdagabb néphagyományokkal bíró napja a magyar folklórnak.

A Szent Orbán borrend szervezésében legutóbb az Újbor ünnepét és a hálaadást tartották meg

Fotó: Rácz József Lambada

A Szent Orbán borrend a művelődési házban

De miért is kapcsolódik a Márton-nap és az újbor kóstolása össze? Márton napja a liba és az újbor ünnepe. Komoly vallási töltete van, mivel Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap. Ekkor még megengedett a nagy evés-ivás. Erre a napra rengeteg bált, fesztivált rendeztek korábban és napjainkban is. Ezeknek pedig elkerülhetetlen kelléke az újbor és a libaételek. A hiedelem szerint ludat illik enni ezen a napon, mert, aki Márton-napján nem eszik libát, az majd egész évben éhezik. Borászati szempontból ugyanakkor azt a bort hívjuk újbornak, amely teljesen kierjedt, de nulla érlelést kapott. Ebből kifolyólag hiányoznak belőle a másodlagos érlelési aromajegyek. Az elsődleges gyümölcsös aromák jellemzik, amelyek a szőlőből származnak.

Sokszor nem tükrösek: „A bornak szent Márton a bírája”, amit lehet úgy is érteni, hogy ilyenkor már iható az újbor.

Hagyomány, hogy a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony minden évben a Márton-naphoz legközelebbi szombaton tartja meg az újbor mustráját. Ebben az évben ez november 8-ra esik. A program 14 órakor a Bálint Ágnes Művelődési Házban és Könyvtárban kezdődik, a szervezők elsősorban az újborral rendelkező gazdákat várják. Ilyenkor mindenki véleményezheti a mustrára nevezett borokat - szigorúan segítő szándékkal. A kóstoláshoz szükséges feltételeket a borrend biztosítja. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. (Telefon: 20/326-3409)