Dunapentele hősei előtt hajtottak fejet – közös megemlékezés a világháborús áldozatok emlékére
Október 31-én a dunaújvárosi köztemető pentelei emlékművénél gyűltek összeazok, akik a háborúk áldozatai előtt is le kívánták róni tiszteletüket. A megható megemlékezést a Pentele Baráti Kör Egyesület szervezte, és a koszorúzás mellett történelmi visszatekintés, versek idézték fel a múlt emlékét.
Pentele Baráti Kör Egyesület (PBK) szervezésében október 31-én, péntek délután tartották a hagyományos évfordulós megemlékezést Dunapentele világháborús áldozatai tiszteletére. A rendezvénynek idén is a dunaújvárosi köztemető pentelei emlékműve adott otthont, ahol a város és a környező települések képviselői, civil szervezetek és lakosok együtt rótták le kegyeletüket a háborúk és üldöztetések áldozatai előtt.
Pentele Baráti Kör: A világháborúk áldozatai előtt tisztelegtek
Az eseményt Pálinkás Bertalan, a Pentele Baráti Kör elnöke nyitotta meg, köszöntve a megjelenteket, majd átadta a szót Varjas Péternek, aki történelmi áttekintésében felidézte az I. és II. világháború pentelei hőseinek és civil áldozatainak emlékét. Beszédében szó esett a hadi pusztításokról, a holokauszt mártírjairól, valamint az Apostaghoz kötődő pentelei áldozatokról is.
A megemlékezés során megható versekkel tisztelegtek az emlékezők: Nagy Ferenc előadásában hangzott el Juhász Gyula Trianon, majd Pálfalvi János tolmácsolásában Radnóti Miklós Lángok lobognak… című költeménye. A közös főhajtást követően a Dunaújváros Megyei Jogú Város és a Pentele Baráti Kör képviselői helyezték el koszorúikat az emlékműnél, majd a hagyománynak megfelelően a résztvevők virágaikat, kavicsokat és mécseseket a hősök emlékére.
A megemlékezés második része a Mentálhigiénés Iskola épülete előtt, az I. világháborús emlékműnél folytatódott, ahol szintén koszorúzással, gyertyagyújtással tisztelegtek az elesettek előtt. Innen a résztvevők közösen vonultak át az apostagi áldozatok emléktáblájához, ahol Zakar Zoltán, Apostag polgármestere mondott emlékbeszédet. A záró pillanatokban Pálfalvi János adta elő Babucsik Pál Karácsony, 1944 című versét, majd közös főhajtással ért véget a méltóságteljes esemény.
A szervezők idén először vonták be az apostagi önkormányzat képviselőit is, így a két település közös történelmi múltja és vesztesége új, közös emlékezéssé formálódott.
A megemlékezés során elhangzott: a legújabb kutatások szerint a Dunapentelén és környékén elhunyt világháborús áldozatok száma a korábban ismert adatokhoz képest 68 fővel emelkedett, így összesen 416 áldozatot tartanak ma számon. Rájuk, valamint a holokauszt és a kényszermunka áldozataira évről évre emlékeznek a penteleiek a Mindenszentek és Halottak Napja időszakában.
A megemlékezés méltó, bensőséges hangulatban zárult – gyertyafényben, csendes főhajtással, közösségben.
