Dunapentele hősei előtt hajtottak fejet – közös megemlékezés a világháborús áldozatok emlékére

Pentele Baráti Kör Egyesület (PBK) szervezésében október 31-én, péntek délután tartották a hagyományos évfordulós megemlékezést Dunapentele világháborús áldozatai tiszteletére. A rendezvénynek idén is a dunaújvárosi köztemető pentelei emlékműve adott otthont, ahol a város és a környező települések képviselői, civil szervezetek és lakosok együtt rótták le kegyeletüket a háborúk és üldöztetések áldozatai előtt.

Pentele Baráti Kör: A világháborúk áldozatai előtt tisztelegtek

Az eseményt Pálinkás Bertalan, a Pentele Baráti Kör elnöke nyitotta meg, köszöntve a megjelenteket, majd átadta a szót Varjas Péternek, aki történelmi áttekintésében felidézte az I. és II. világháború pentelei hőseinek és civil áldozatainak emlékét. Beszédében szó esett a hadi pusztításokról, a holokauszt mártírjairól, valamint az Apostaghoz kötődő pentelei áldozatokról is.

A megemlékezés során megható versekkel tisztelegtek az emlékezők: Nagy Ferenc előadásában hangzott el Juhász Gyula Trianon, majd Pálfalvi János tolmácsolásában Radnóti Miklós Lángok lobognak… című költeménye. A közös főhajtást követően a Dunaújváros Megyei Jogú Város és a Pentele Baráti Kör képviselői helyezték el koszorúikat az emlékműnél, majd a hagyománynak megfelelően a résztvevők virágaikat, kavicsokat és mécseseket a hősök emlékére.

Felidézték a háború rémségeit Fotó: Pentele Baráti Kör

A megemlékezés második része a Mentálhigiénés Iskola épülete előtt, az I. világháborús emlékműnél folytatódott, ahol szintén koszorúzással, gyertyagyújtással tisztelegtek az elesettek előtt. Innen a résztvevők közösen vonultak át az apostagi áldozatok emléktáblájához, ahol Zakar Zoltán, Apostag polgármestere mondott emlékbeszédet. A záró pillanatokban Pálfalvi János adta elő Babucsik Pál Karácsony, 1944 című versét, majd közös főhajtással ért véget a méltóságteljes esemény.

Az emlékezők egy II.világháborús katonai zubbonyt is bemutattak. Fotó: Pentele Baráti Kör

A szervezők idén először vonták be az apostagi önkormányzat képviselőit is, így a két település közös történelmi múltja és vesztesége új, közös emlékezéssé formálódott.

A megemlékezés során elhangzott: a legújabb kutatások szerint a Dunapentelén és környékén elhunyt világháborús áldozatok száma a korábban ismert adatokhoz képest 68 fővel emelkedett, így összesen 416 áldozatot tartanak ma számon. Rájuk, valamint a holokauszt és a kényszermunka áldozataira évről évre emlékeznek a penteleiek a Mindenszentek és Halottak Napja időszakában.