Az OZORA Fesztivál csak a kezdet volt – szárnyal a 16 éves lemezlovas

A székesfehérvári Gorsium Gimnázium zenész szakos tanulója, Kökény Sion gyerekkora óta a zenében él. Gitáron és hegedűn is játszik, de leginkább a DJ-zés vonzza, amelyben már bizonyította tudását az OZORA Fesztiválon is. A tehetséges fiatallal társlapunk a feol.hu beszélgetett.

A 16 éves fiatal lemezlovas meghódította az OZORA Fesztivál közönségét, és ez még csak a karrierje kezdete.

Az OZORA Fesztiválon indult Kökény Sion zenei karrierje

Rögtön a mélyvízbe dobták, mégis helytállt Sion, hiszen debütáló nagy fellépése az O.Z.O.R.A. Fesztiválon volt, ahol fiatal kora ellenére magabiztosan nyűgözte le a közönséget.

Első fővárosi fellépése 2024. október 19-én volt, amikor meghívták Budapestre, az Ace Ventura buliba az Arzenál klubba. A 16 éves DJ a budapesti fellépése után újra a gyakorlásra koncentrált, majd 2025 márciusában ismét az Arzenál klubban játszhatott, ezúttal Astrix előtt.

Siker siker hátán

A következő nagy lehetőséget Sion 2025 júliusában kapta, amikor ismét felléphetett az O.Z.O.R.A. Fesztiválon. A közönség ezúttal is hatalmas lelkesedéssel fogadta, az este pedig felejthetetlenre sikerült. A sikeres fellépéseket követően készített egy Instagram- és egy Facebook-oldalt is, ahova feltölti a fellépéseiről készült videókat, hogy ezzel is növelje ismertségét és elérje a közönségét.

Kiemelte, hogy folytatja a gyakorlást, és készül arra, hogy a következő bulijain is a maximumot tudja nyújtani.

A budapesti Arzenál klubban való fellépését Zagorski Péter, az esemény egyik főszervezője is támogatta, aki elmondta, hogy már az O.Z.O.R.A. Fesztiválon felfigyelt Sion tehetségére.

